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Dünya
Deutsche Welle

Barcelona'da "utanç panosu"

Bu öylesine bir rakam değil, birer insan: Barcelona'da yerleştirilen dijital bir panoda Akdeniz'de hayatını kaybeden mültecilerin sayısı gösteriliyor. Rakam her yeni ölüm haberi ile artıyor.

29 Temmuz 2016 12:16


İspanya'nın Barcelona kenti mülteci dramına dikkat çekmek için yeni bir uygulamaya başladı. Barcelona Belediyesi kentin kalabalık noktalarından birine, Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için bir pano yerleştirildi.

Panoda hayatını kaybeden mültecilerin sayısına yer veriliyor ve her ölüm haberi geldiğinde panodaki rakam artıyor.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, dijital panonun bir "utanç göstergesi" olduğunu belirterek "Bu sadece öylesine bir rakam değil. Bunlar birer insan" diye konuştu. Pano, kentin en kalabalık sahil noktasına yerleştirildi.

Panodaki rakam da Uluslararası Göç Örgütü'nün salı günü açıkladığı veriler uyarınca bu yılın ilk yedi ayında ölen 3 bin 34 mülteci ile başladı.

Hayatını kaybedenlerin sayısında büyük artış

Bu geçen yıla oranla yüksek bir artış anlamına geliyor. Geçen yılın aynı zaman diliminde bin 917 kişinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü’nün istatistiklerine göre 2016 yılının ilk yarısında Akdeniz üzerinden 238 binin üzerinde sığınmacı Avrupa’ya geçti. 2015 yılında Avrupa’ya geçen sığınmacıların sayısı ise toplamda bir milyonu geçmişti. Küresel çapta en tehlikeli kaçış rotası olarak Akdeniz gösteriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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