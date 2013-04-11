Barcelona zor da olsa yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona, 2-2 berabere kaldığı Paris Saint Germain'i konuk etti. 1-1 sona eren karşılaşma ile Barcelona yarı finale yükseldi. Diğer yarı finalist ise Juventus'u 2-0 mağlup eden Bayern Münih oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında turu geçmek için gole ihtiyacı olan Paris Saint Germain, Barcelona'ya oranla rakip kalede daha çok gol arayan taraftı. Fransız ekibinin ataklarında kaleci Victor Valdes gole izin vermedi.

Paris Saint Germain, ilk yarının son bölümünde de girdiği pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Fransız temsilcisi, 50. dakikada Javier Pastore ile deplasmanda 1-0 öne geçti.

Geriye düştükten özellikle Messi'nin oyuna girmesiyle oyunun kontrolünü eline geçiren Barcelona, rakip kalede etkili olmaya başladı.

Rakip kalede tehlikeli ataklar geliştiren Barça, aradığı golü 71. dakikada Pedro ile buldu ve skor 1-1 oldu.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmazken karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Katalan ekibi, deplasman golü avantajı ile tur atlayan taraf oldu. (ntvmsnbc)