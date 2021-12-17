Barcelona, Yusuf Demir'in bonservisini almayacak

Barcelona, Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in bonservisini almamaya karar verdi.

18 yaşındaki Yusuf Demir, geçtiğimiz yaz ayında 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile beraber kiralık olarak Barcelona'ya gelmişti.

Sport'un verdiği habere göre Barcelona, Yusuf Demir için opisiyonu kullanmayacak ve istediği kulüplerle görüşmesine izin verecek.

Habere göre Bundesliga ekipleri Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Yusuf Demir ile yakından ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Yusuf, Barça formasını 6 maçta terletti. Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etmiş ve Mart 2021'de davet almıştı.