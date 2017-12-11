T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona, Villareal’e takılmadı

Villarreal'i deplasmanda mağlup eden Barcelona, takipçilerinin kayıpsız kapadığı haftada puan farkını korudu

11 Aralık 2017 15:52

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal'i 2-0 yendi.

Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı Villarreal'de Daniel Raba 60. dakikada Sergio Busquets'e yaptığı sert faulle direkt kırmızı kart görerek son yarım saatte takımını sahada 10 kişi bıraktı. 64. dakikada Bakambu'nun gördüğü sarı karta itirazlarını sürdüren Villarreal yardımcı teknik direktörü Quique Alvarez de hakem tarafından tribüne gönderildi.

Rakibin eksik olmasını iyi değerlendirerek ataklarını yoğunlaştıran Barcelona, 72. dakikada Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bu kez Lionel Messi ile Villarreal ağlarını havalandıran Barcelona, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada Barcelona'da sakat olan Andres İniesta, maç kadrosuna alınmadı.

Puanını 39'a çıkaran ve liderliğini sürdüren Barcelona, ikinci sıradaki Valencia ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. İki hafta sonra Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde Real Madrid ile Barcelona arasındaki puan farkı da 8'de kaldı. 15. hafta sonunda Villarreal ise 21 puanla 6. sırada yer aldı.

Öte yandan Barcelona forması ile 525. golünü atan Lionel Messi, bir kulüpte en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 3. olan Almanların efsane futbolcusu Gerd Müller'i (Bayern Münih) yakaladı.

Messi'nin önünde sadece 534 golle Josep Bican (Slavia Prag) ve 634 golle Pele (Santos) bulunuyor.

 

ETİKETLER

MessiBarcelonaLa LigaLiderVillarealgalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24