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Barcelona ve Milan 2. turda ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 03:00

-Barcelona ve Milan 2. turda ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar tamamlandı. Bugünkü maçların ardından (H) grubundaki Barcelona ve Milan, 2. tura yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu. Gruplarda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve son puan durumları şöyle: E Grubu:  Valencia - Bayer Leverkusen ......( 3  - 1 ) Genk - Chelsea ...................( 1  - 1 ) F Grubu:  Arsenal - Marsilya ...............( 0  - 0 )   Dortmund - Olimpiakos ............( 1  - 0 )   G Grubu:  Zenit - Shakhtar Donetsk..........( 1  - 0 ) APOEL - Porto.....................( 2  - 1 ) H Grubu:  BATE - Milan......................( 1  - 1 ) Plzen - Barcelona.................( 0  - 4 ) -Puan durumları- -E Grubu- Takımlar             O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1. Chelsea           4   2   2   0   9   2   8 2. Bayer Leverkusen  4   2   0   2   5   6   6 3. Valencia          4   1   2   1   5   4   5 4. Genk              4   0   2   2   1   8   2 -F Grubu- Takımlar             O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1. Arsenal           4   2   2   0   4   2   8 2. Marsilya          4   2   1   1   4   1   7 3. Dortmund          4   1   1   2   3   7   4 4. Olimpiakos        4   1   0   3   4   5   3 -G Grubu- Takımlar             O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1. APOEL             4   2   2   0   6   4   8 2. Zenit Petersburg  4   2   1   1   7   5   7 3. Porto             4   1   1   2   5   7   4 4. Shakhtar Donetsk  4   0   2   2   4   6   2 -H Grubu- Takımlar             O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1. Barcelona         4   3   1   0  13   2  10 2. Milan             4   2   2   0   7   3   8 3. BATE Borisov      4   0   2   2   2   9   2 4. Viktoria Plzen    4   0   1   3   1   9   1

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