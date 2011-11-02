-Barcelona ve Milan 2. turda ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar tamamlandı. Bugünkü maçların ardından (H) grubundaki Barcelona ve Milan, 2. tura yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu. Gruplarda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve son puan durumları şöyle: E Grubu: Valencia - Bayer Leverkusen ......( 3 - 1 ) Genk - Chelsea ...................( 1 - 1 ) F Grubu: Arsenal - Marsilya ...............( 0 - 0 ) Dortmund - Olimpiakos ............( 1 - 0 ) G Grubu: Zenit - Shakhtar Donetsk..........( 1 - 0 ) APOEL - Porto.....................( 2 - 1 ) H Grubu: BATE - Milan......................( 1 - 1 ) Plzen - Barcelona.................( 0 - 4 ) -Puan durumları- -E Grubu- Takımlar O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Chelsea 4 2 2 0 9 2 8 2. Bayer Leverkusen 4 2 0 2 5 6 6 3. Valencia 4 1 2 1 5 4 5 4. Genk 4 0 2 2 1 8 2 -F Grubu- Takımlar O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Arsenal 4 2 2 0 4 2 8 2. Marsilya 4 2 1 1 4 1 7 3. Dortmund 4 1 1 2 3 7 4 4. Olimpiakos 4 1 0 3 4 5 3 -G Grubu- Takımlar O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. APOEL 4 2 2 0 6 4 8 2. Zenit Petersburg 4 2 1 1 7 5 7 3. Porto 4 1 1 2 5 7 4 4. Shakhtar Donetsk 4 0 2 2 4 6 2 -H Grubu- Takımlar O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Barcelona 4 3 1 0 13 2 10 2. Milan 4 2 2 0 7 3 8 3. BATE Borisov 4 0 2 2 2 9 2 4. Viktoria Plzen 4 0 1 3 1 9 1