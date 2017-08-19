Barcelona ve Cambrils'deki saldırılar hakkında ne biliyoruz?

İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona ve güneyindeki sahil kasabası Cambrils'de araçlarla düzenlenen saldırılarda 14 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. BBC saldırılarla ilgili bilgileri derledi:

Barcelona'da neler oldu?

Perşembe öğleden sonra yerel saatle 16:50'de beyaz bir kamyonet Barcelona'nın merkezindeki ünlü Las Rambla Caddesi'nde gezen insanların arasına daldı. 1.2 kilometre uzunluğundaki cadde turistlerle doluydu.

Kamyonet şoförü mümkün olduğunca fazla insana çarpmak için zig zaglar çizerek ilerledi. Pek çok kişi yere düşerken, diğerleri mağaza ve kafelere sığındı.

Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldrıgan olay yerinden kaçtı.

İspanya polisi olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Cambrils'de neler yaşandı?

Barcelona'daki saldırıdan yaklaşık 8 saat sonra bu kez kentin 110 kilometre güneybatısındaki popüler sahil kasabası Cambrils'de yine bir araç günün ilk saatlerinde yayaların üstüne sürüldü.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Patlayıcı yelek taktığı sanılan 5 şüpheli polis tarafından vuruldu. Çıkan çatışmada 4 şüpheli olay yerinde, bir diğeri de daha sonra öldü. Kontrollü patlamalar sonucu yetkililer patlayıcı yeleklerin sahte olduğunu anladı.

Olayın, Barcelona saldırısı ile bağlantılı olduğu açıklandı.

Tutuklanan var mı?

Perşembe günü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melila'dan gelen bir kişi Alcanar'da, Faslı bir kişi de Ripol'de gözaltına alındı. Her iki kent de Katalonya Özerk Bölgesi'nde bulunuyor. Polis gözaltına alınan kişilerin saldırıyı düzenleyen şoför olmadığını açıkladı.

28 yaşındaki Faslı Driss Oukabir'e ait belgelerle kiralanan kamyonetin daha sonra Barcleona saldırısında kullanıldığı belirtiliyor. Yerel medya ise Oukabir'in belgelerinin çalındığını ve kendi bilgisi dışında kullanıldığını yazdı.

El Pais gazetesine göre Driss Oukabir, Fas'tan 13 Ağustos'ta Barcelona'ya gitti. Oukabir'in 17 yaşındaki erkek kardeşi Moussa Oukabir de Barcelona saldırısıyla ilgili aranıyor.

Saldırılara kaç kişinin karıştığı henüz net değil.

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Başka olaylar yaşandı mı?

Perşembe akşamı yerel saatle 19:30 civarında Barcelona'nın dış mahallerindeki kontrol noktalarından birinde bir araç da güvenlik güçlerinin üstüne sürüldü.

Bir kişi daha sonra aracın içinde ölü bulundu. İspanya İçişleri Bakanlığı bu kişinin polis ateşi sonucu öldüğü haberlerini yalanladı. Saldırının diğerleriyle ilgisi araştırılıyor.

Çarşamba gecesi ise Barcelona'nın 200 kilometre güneyindeki Alcanar kentinde bir patlama nedeniyle bir ev bütünüyle yıkıldı. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

El Pais gazetesi evin propan ve butan şişeleriyle dolu olduğunu yazdı. Polis bu olayın perşembe günkü saldırılarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Perşembe günü ilk saldırıdan kısa süre sonra da Barcelona'nın 80 kilometre kuzeyindeki Vic kentinde ikinci bir kamyonet bulundu. Bu kamyonetin kaçış için kullanıldığı sanılıyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenler kimler?

Saldırıda 24 ülkenin vatandaşları hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Şu ana kadar vatandaşlarının yaşamlarını yitirdiğini veya yaralandıklarını açıklayan ülkeler; İrlanda, Fransa, Avustralya, Çin, Pakistan, Venezuela, Cezayir, Peru, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Hong Kong, Tayvan, Ekvator, ABD, Arjantina, Romanya, Küba, Avusturya ve Filipinler.

Belçika 1 vatandaşının öldüğünü, Fransa ise 11'i ağır 26 vatandaşının yaralandığını açıkladı.

Avustralya hükümeti de en az 4 vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Saldırıları kim düzenledi?

Barcelona'daki saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Örgütten yapılan açıklamada saldırının "İslam Devleti askerleri" tarafından düzenlendiği" ve "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde" olduğu belirtildi.

Irak'ta birkaç yüz İspanyol askeri bulunuyor.

Neden İspanya hedef alındı?

İspanya, Avrupa'nın en popüler turizm merkezlerinden.

Cihatçılar son yıllarda Fransa, İngiltere, Belçika ve Almanya'yı sarsan saldırılar düzenlemişlerdi.

İspanya'da ise 2004 yılında başkent Madrid'de El Kaide'den ilham alan militanlar bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda 191 kişi hayatını kaybetmişti.

İspanya'da ne kadar cihatçı faaliyet var?

İspanya, Haziran 2015'te "terör tehdidi" düzeyini dördüncü seviyeden beşinci seviyeye, yani "yüksek risk" düzeyine çıkardı. Bu gelişme sonrası cihatçılara karşı operasyonlar arttı.

Son saldırılar öncesi bu yıl İspanya'da, cihatçı olduklarından şüphelenilen 51 kişi gözaltına alındı. Bu sayı geçen yıl 69, 2015'te ise 75 idi.

İspanya'da, Fransa ve Almanya'daki saldırılar sonrası güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Dünya İspanya'daki saldırılara ne tepki verdi?

Dünya liderleri saldırılar sonrası İspanya ile dayanışma ve destek mesajları paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı Twitter üzerinden kınadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May "Barcelona'da anlamsız biçimde yaşamların sonlanmasından tiksindiğini" açıkladı.

Türkiye de saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

"Dostumuz ve müttefikimiz İspanya'yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz."