Barcelona, Valencia’da 1 puana tutundu

La Liga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Barcelona, takipçisi Valencia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Barcelona ilk yarıdaki etkili pas oyunu ve ön alanda kurduğu baskıyla oyunu kontrol altında tutarken, mücadelenin 30. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Lionel Messi'nin şutunda top kale çizgisini geçmesine karşın hakem gol kararı vermedi. Konuk ekip yoğun şekilde itiraz etse de hakem kararını değiştirmedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise topu ayağında daha çok tutan ve atak oynayan taraf Valencia oldu. Ev sahibi etkili oyununun karşılığını 60. dakikada Rodrigo'nun kaydettiği golle aldı ve 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Oyunun devamında da farkı artırmak adına pozisyonlar bulan Valencia fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın son bölümünde Barcelona rakibine cezayı kesti. 82. dakikada Lionel Messi'nin muhteşem asistinde topu ağlara gönderen eski Valencia'lı Jordi Alba, takımına beraberliği getiren isim oldu ve maç 1-1 sona erdi.

İki takımın da ligdeki namağlup unvanını sürdürdüğü maçın sonucunda puanını 35 yapan Barcelona, rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Haftayı galibiyetle kapatan 3. sıradaki Atletico Madrid ve averajla 4. olan Real Madrid 27 puana zirve takibini sürdürüyor.