T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona uzatmalarda kazandı

İspanya La Liga'da Barcelona evinde ağırladığı Valencia'yı 94. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 3-2 yendi

23 Ekim 2016 00:12

İspanya La Liga'da Barcelona evinde ağırladığı Valencia'yı 94. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 3-2 yendi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli yönetiminde 2. maçına çıkan Valencia, iyi bir futbol sergilemesine karşın Messi'nin son dakika golünü engelleyemeyerek maçtan mağlup ayrıldı.

Maçta sakatlanan Barcelona'nın kaptanı Iniesta'nın 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

 

Maçtan önemli dakikalar

 


Barcelona, maçın 22. dakikasında tartışmalı bir golle 1-0 öne geçti. Lionel Messi, penaltı noktasının bir kaç metre gerisinden sert vurdu, top Valencia ağlarında buluşt. Ev sahibi ekip oyuncuları, Luis Suarez'in pozisyonunun ofsayt olduğu itirazları yaptı. 

Barcelona, ilk yarıda net gol fırsatlarından yararlanamazken; ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. 

52. dakikada Munir El Haddadi'nin golü skoru eşitlerken, dört dakika sonra Nani'nin asistinde Rodrigo ağları havalandırdı ve Valencia'yı 2-1 öne geçirdi. 

Rakitic'in bir şutu direkten dönerken, 83. dakikada Nani, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı attı. 

90+2'de Luis Suarez, Abdennour'un cezasahası içindeki müdahelesinde yerde kaldı. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. 

90+4'te penaltı atışını kullanan Lionel Messi, topu ağlarla buluşturdu ve Barcelona'nın 3-2'lik galibiyetini ilan etti. 

Bu sonucun ardından Valencia 10 puanda kalırken, Barcelona üstüste 2. galibiyetini aldı ve 9. hafta sonunda puanını 19 yaptı. 

ETİKETLER

MessiBarcelonaValencia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24