Barcelona uzatmalarda kazandı

İspanya La Liga'da Barcelona evinde ağırladığı Valencia'yı 94. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 3-2 yendi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli yönetiminde 2. maçına çıkan Valencia, iyi bir futbol sergilemesine karşın Messi'nin son dakika golünü engelleyemeyerek maçtan mağlup ayrıldı.

Maçta sakatlanan Barcelona'nın kaptanı Iniesta'nın 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Maçtan önemli dakikalar



Barcelona, maçın 22. dakikasında tartışmalı bir golle 1-0 öne geçti. Lionel Messi, penaltı noktasının bir kaç metre gerisinden sert vurdu, top Valencia ağlarında buluşt. Ev sahibi ekip oyuncuları, Luis Suarez'in pozisyonunun ofsayt olduğu itirazları yaptı.



Barcelona, ilk yarıda net gol fırsatlarından yararlanamazken; ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.



52. dakikada Munir El Haddadi'nin golü skoru eşitlerken, dört dakika sonra Nani'nin asistinde Rodrigo ağları havalandırdı ve Valencia'yı 2-1 öne geçirdi.



Rakitic'in bir şutu direkten dönerken, 83. dakikada Nani, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı attı.



90+2'de Luis Suarez, Abdennour'un cezasahası içindeki müdahelesinde yerde kaldı. Hakem penaltı düdüğünü çaldı.



90+4'te penaltı atışını kullanan Lionel Messi, topu ağlarla buluşturdu ve Barcelona'nın 3-2'lik galibiyetini ilan etti.



Bu sonucun ardından Valencia 10 puanda kalırken, Barcelona üstüste 2. galibiyetini aldı ve 9. hafta sonunda puanını 19 yaptı.