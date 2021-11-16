Barcelona teknik direktörü Xavi, Attila Szalai'yi istiyor

Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai, Chelsea'nin ardından Barcelona'nın da transfer listesine girdi.

Geçen sezon ocak ayında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den Fenerbahçe'nin yolunu tutan Attila Szalai transferinden bu yana kulüpte başarılı bir performans sergiledi.

Uzun süredir Chelsea'nin gündeminde olan Macar stoper bu kez teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi getiren Barcelona'nın takibinde.

Fichajes'ın haberine göre; Attila Szala'yi iki Avrupa devi de istiyor. Xavi'yi Ronald Koeman'ın yerine takımın başına geçiren Barcelona bir süredir değişim aşamasında.

Ancak uzun süredir Macar stoper ile ilgilenen Chelsea, 23 yaşındaki oyuncunun transferinde bir adım önde.

Barcelona, Szalai transferinde geride kalırken Maviler, Fenerbahçe'nin yıldızıyla sözleşme imzalamaya çok yakın.

Bu nedenle Attila Szalai'nin sarı-lacivertli kulüpten sonraki hedefi Premier Lig olabilir.

Attila Szalai, Fenerbahçe'de ne yaptı?

Geçen sezon Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli forma ile toplamda 46 karşılaşmada görev aldı.

Macar oyuncu performansıyla Fenerbahçe kadrosunun kilit isimlerinden biri haline dönüştü.

Başarılı stoper özellikle bu sene Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile iyi bir uyum yakaladı.