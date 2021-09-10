Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman: Luuk de Jong, Neymar’dan daha tehlikeli

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kiralık olarak takıma katılan forveti Luuk de Jong'un Neymar'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Barcelona’nın Sevilla’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki forvet Luuk de Jong için teknik direktör Ronald Koeman’ın, sözleri tartışma yarattı.

“Luuk, Neymar’dan daha tehlikeli” diyen Koeman, “Luuk sahip olduğumuzdan daha farklı bir hücum oyuncusu ve bence her takımda böyle bir forvet olmalı. Bunu geçen sene kulübe söylemiştim. Sadece forvet oyuncularımla oyunu değiştirebilmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Neymar, 2017’de rekor bedelle PSG’ye transfer olmadan önce Barcelona formasıyla 186 maçta 105 gol attı. De Jong ise, 2019’da Sevilla’ya transfer olmadan önce PSV’deki 5 yıllık kariyerinde 112 golle adından söz ettirdi.

Öte yandan De Luuk transferi, Antoine Griezmann’ın Atletico Madrid’e kiralık gönderilmesinden 1 gün sonra açıklandı. Hollandalı forvet, satın alma opsiyonu içeren bir sözleşme ile Barcelona’ya transfer oldu.