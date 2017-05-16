T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona taraftarı Arda Turan'ı takımdan gönderdi

Taraftarlar arasında yapılan ankette Rafinha, Denis Suarez ve Aleix Vidal ise takımda kalması gereken oyuncular olarak gösterildi

16 Mayıs 2017 23:46

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, taraftarların takımdan gönderilmesini istediği futbolcular arasında yer aldı.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’da yapılan ankette Arda Turan, Barcelona’da istenmeyen oyuncu ilan edildi. Barcelona taraftarları arasında yapılan ankette “Robert Fernandez'in yerinde olsaydınız hangi futbolcuyla yolunuzu ayırırdınız” sorusu soruldu. Alınan cevaplarda ise  Arda Turan, Andre Gomes, Jeremy Mathieu ve Jordi Masip ile birlikte istenmeyen isimler arasında yer aldı.

Masip haricindeki üç futbolcunun performansları taraftarlardan güvenoyu almazken, Rafinha, Denis Suarez ve Aleix Vidal ise takımda kalması gereken oyuncular olarak gösterildi.

ETİKETLER

arda turanbarcelonaıntertransferanket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24