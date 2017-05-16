Barcelona taraftarı Arda Turan'ı takımdan gönderdi

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, taraftarların takımdan gönderilmesini istediği futbolcular arasında yer aldı.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’da yapılan ankette Arda Turan, Barcelona’da istenmeyen oyuncu ilan edildi. Barcelona taraftarları arasında yapılan ankette “Robert Fernandez'in yerinde olsaydınız hangi futbolcuyla yolunuzu ayırırdınız” sorusu soruldu. Alınan cevaplarda ise Arda Turan, Andre Gomes, Jeremy Mathieu ve Jordi Masip ile birlikte istenmeyen isimler arasında yer aldı.

Masip haricindeki üç futbolcunun performansları taraftarlardan güvenoyu almazken, Rafinha, Denis Suarez ve Aleix Vidal ise takımda kalması gereken oyuncular olarak gösterildi.