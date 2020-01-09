Barcelona takım otobüsü Suudi Arabistan'da kayboldu

Barcelona takım otobüsü, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Atletico Madrid ile oynanacak İspanya Süper Kupası yarı final maçı öncesi kentte kayboldu.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona, Atletico Madrid ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan ekip, Valencia’yı 3-1 yenerek finale yükselen Real Madrid’in rakibi olacak. Dev maç için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden iki takımdan Barcelona’nın takım otobüsünün, kentte kaybolduğu öğrenildi. Otobüs şoförünün karşılaşmanın oynanacağı stadyumu karıştırması üzerine Barcelona futbolcuları, uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde ile takımın orta saha oyuncusu Sergio Busquets’in düzenleyeceği basın toplantısının saatinde gecikme yaşanması ile ortaya çıkan gelişme sonrası, otobüsü kullanan şoförün başka bir stadyuma gittiği gerçeği ortaya çıktı. Hem basın toplantısı hem de Atletico Madrid maçının son taktik antrenmanını, zeminin daha iyi olması nedeniyle Al-Ittihad Spor Kompleksi’de yapmak isteyen Barcelona takımı beklenen saatte merkeze ulaşamadı.