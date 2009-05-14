Barcelona taç taktı!

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Atletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek 25. kez kupayı müzesine götürdü.



İspanya Kral Kupası tarihinin en başarılı iki takımı Barcelona ile Atletic Bilbao, Valencia'nın Mestalla Stadı'nda finalde kozlarını paylaştı.



İspanya Kral Kupası'nı bugüne dek 24 kez müzesine götüren Barcelona ile 23 defa kupayı kaldıran Atletic Bilbao’nun mücadelesinde Bask ekibi, 8. dakikada Toquero'nun golüyle 1-0 öne geçti, 30. dakikada Toure Yaya'nın kişisel becerisiyle güzel bir gol bulan Barcelona beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



2. yarıya hızlı başlayan Barcelona, 55. dakikada Messi, 58. dakikada Bojan ve 64. dakikada Xavi'nin golleriyle galibiyete ulaştı. Barcelona 11 yıl aradan sonra Kral Kupası'nı 25. kez müzesine götürürken, bu kupayı en fazla kazanan takım olmaya devam etti. Bilbao ise bu mağlubiyetle 25 yıllık kupa hasretini bitiremedi.



Bu sezonki ilk kupasını kazanan Barcelona, lig şampiyonluğunu da hemen hemen garantilerken, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United ile final oynayacak.



Barcelona'nın Kral Kupası'nı kazanması başta Barcelona kenti olmak üzere Katalonya bölgesinde büyük coşkuyla kutlandı.

