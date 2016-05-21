Barcelona sponsorluk rekorunu kırdı

Barcelona Kulübü ile Nike arasındaki anlaşmaya göre, Katalan ekibi senelik 155 milyon Euro gelir elde edecek.

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1998 yılında Nike firmasıyla aralarında başlayan iş birliğinin mükemmel boyutta olduğu ve sponsorluk sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatılması konusunda tarafların anlaştığı bildirildi.

Milliyet'in haberine göre, kulüp tarafından anlaşmanın ekonomik boyutu açıklanmamasına rağmen Katalan basını, Barcelona'nın bir sezon için 155 milyon Euro'ya kadar gelir elde edeceğini savundu.

Spor firmalarıyla futbol kulüpleri arasındaki bugüne kadar en yüksek sponsorluk anlaşmasının 96 milyon Euro'yla Manchester United ile Adidas arasında yapıldığı, Barcelona'nın yeni sözleşmeyle rekor kırdığı da ifade edildi.