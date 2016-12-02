Barcelona sitesine Türkçe'yi de ekledi

İspanyol kulübü Barcelona sitesine Türkçe dil seçeneğini de ekledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi::

"Katalanca, İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Fransızca, Çince, Japonca, Endonezce ve Arapça'nın ardından Türkçe dil seçeneği 10. dil olarak resmi siteye eklendi.

2016’nın başında Türkçe twitter hesabının açılışını yapan (@fcbarcelona_tr) kulüp, internet sitesinin de yakın zamanda hayata geçirileceğinin sözünü vermişti. Şimdilik beta sürümünde olan ve üzerinde değişiklerin devam ettiği websitesinin ön açılışını sezonun ilk El Clasico'su öncesinde yapıyoruz. Bundan sonra FC Barcelona’ya ve Arda Turan’a dair tüm haber akışını hem twitter hesabından hem de kulübün resmi sitesinden takip edebileceksiniz.

Değerleriyle ve başarılarıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir taraftar kitlesi edinen Katalan kulübü, Arda Turan’ın da varlığıyla Anadolu’nun her yerinde en üst seviyede ilgi görmeye başladı. Hemen hemen her gün Camp Nou’ya akın eden taraftarlar arasında ve Barselona şehrinin herhangi bir köşebaşında Türkçe konuşan birine rastlamak mümkün. Kaldı ki Türkiye, Barça’nın sosyal ağlarda en çok takipçiye ve beğeni sayısına sahip olduğu ülkelerden biri.

Premium iş ortağı Beko ve resmi iş ortağı Lassa ile olan sponsorluk anlaşmaları, İstanbul’da bulunan FCBEscola futbol okulları ile atılan sağlam adımlar internet sitesi ile birlikte kurulacak iletişim köprüsüyle bir başka boyuta taşınıyor."