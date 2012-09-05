Barcelona Selçuk'u takibe aldı

Barcelona'nın, geçen sezon başında Sevilla'nın da peşinden koştuğu Selçuk İnan'ı listesine aldığı belirtildi.

Selçuk İnan'ın stili ile andırdığı Xavi ile takım arkadaşı olması söz konusu. 32'sini bitiren Xavi'ye veliaht arayan Barcelona, Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan'ı gözüne kestirdi ve yetenekli futbolcuyu Hollanda - Türkiye maçında tribünden takip etmeye karar verdi.

AMK'nın haberine göre; Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa oynamasında başrolü oynadı ve geçen yıl soluğu Galatasaray'da aldı. Sarının yanında laciverti değil kırmızıyı seçti ve bir anlamda 2011-2012 sezonu Süper Lig şampiyonunu belirledi Selçuk İnan.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon attığı 76 golün 27'sine direkt katkı (13 gol-14 asist) yapan Selçuk yeni sezona da bomba gibi girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynaann derbilerde attığı gollerle Galatasaray'a hayat verdi. 27 yaşındaki "modern" ön liberonun bu performansı Avrupa'nın devlerinin gözünden kaçmadı.

Geçen sezon başında Sevilla'nın peşinden koştuğu Selçuk İnan'ı listesine alan son takım çok konuşulacak: Barcelona! 1980 doğumlu ön liberosu Xavi Hernandez'e veliaht arayan Kalatan kulübü Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi. Yılda binlerce futbolcu izleyen Barcelona'nın scout ekibi Selçuk'un isabetli pas yüzdesi ve oyunu iki yönüyle başarıyla oynamasından etkilendi.

Somut adım atmaya karar veren bordo-mavililer Hollanda -Türkiye maçında Selçuk İnan'ı tribünden izleyecek ve bununla yetinmeyecek. Galatasaray'ın Manchester United, Braga ve Cluj ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da Selçuk yakından takip edilecek.

Barcelona 27 yaşındaki futbolcu için son kararını sezon sonunda verecek.