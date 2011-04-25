-BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında sahasında Osasuna'yı 2-0 yenen Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Lider Barcelona, Osasuna karşında golleri 23. dakikada David Villa ve 87. dakikada Lionel Messi ile buldu. Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, çarşamba günü Real Madrid'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını düşünerek, Pique ve Puyol gibi futbolcuları dinlendirip kadroya almazken, İniesta, Messi ve Xavi'yi de 2. yarıda oyuna aldı. Barcelona, bu galibiyetle puanını 88'e çıkardı. Hafta içinde Barcelona'yı 1-0 yenerek Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 6-3 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Pepe, Marcelo, Xabi Aonso ve Mesut Özil'in yedek soyunduğu maçın ilk yarısını Karim Benzema (Dk. 23), Gonzalo Higuain (31, 43) ve Kaka'nın (Dk. 39) golleriyle 4-0 önde kapattı. Higuain, 53. dakikada kendisinin 3'üncü, takımının 5. golünü attı. Valenciada Roberto Soldado 60. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Real Madrid'de Kaka, 62. dakikada takımını 6-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Valencia, Jonas (Dk. 80) ve Jordi Alba (Dk. 85) ile 2 gol daha bularak durumu 6-3'e getirdi ve maç bu skorla bitti. Valencia'da milli futbolcu Mehmet Topal, ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giydi. Ligde 33. hafta maçları bugünkü Real Zaragoza-Almeria karşılaşmasıyla tamamlanacak. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 33. haftada şu sonuçlar alındı: Valencia - Real Madrid.............: 3 - 6 Barcelona - Osasuna................: 2 - 0 Athletic Bilbao - Real Sociedad....: 2 - 1 Mallorca - Getafe..................: 2 - 0 Sporting Gijon - Espanyol..........: 1 - 0 Hercules - Deportivo...............: 1 - 0 Racing Santander - Malaga..........: 1 - 2 Atletico Madrid - Levante..........: 4 - 1 Sevilla - Villarreal...............: 3 - 2 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Barcelona 33 28 4 1 88 17 88 2. Real Madrid 33 25 5 3 79 26 80 3. Valencia 33 19 6 8 57 41 63 4. Villarreal 33 17 6 10 51 39 57 5. Athletic Bilbao 33 16 3 14 51 47 51 6. Sevilla 33 14 7 12 51 49 49 7. Atletico Madrid 33 14 7 12 54 44 49 8. Espanyol 33 14 3 16 40 46 45 9. Real Mallorca 33 12 6 15 35 45 42 10. Levante 33 12 6 15 37 46 42 11. Sporting Gijon 33 10 11 12 31 37 41 12. Real Sociedad 33 12 2 19 43 57 38 13. Deportivo Coruna 33 9 11 13 27 41 38 14. Getafe 33 10 7 16 43 53 37 15. Racing Santander 33 9 10 14 32 49 37 16. Malaga 33 10 6 17 44 63 36 17. Osasuna 33 9 8 16 37 41 35 18. Hercules CF 33 9 6 18 30 50 33 19. Real Zaragoza 32 8 9 15 31 45 33 20. Almeria 32 5 11 16 32 57 26 -MANCHESTER UNITED EVİNDE YENDİ- İngiltere Premier League'in 34. haftasında, lider Manchester United sahasında Everton'ı 1-0 yendi. Liverpool ile birlikte 18'er şampiyonluğu bulunan ve ligde en çok şampiyon olan takım unvanını kazanmak için mücadele eden Manchester United, çok iyi bir sezon geçiren Meksikalı futbolcusu Hernandez'in 84. dakikada attığı golle Everton karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardından puanını 73'e çıkaran ''Kırmızı Şeytanlar'', gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Son iki haftada Liverpool ve Tottenham Hotspur maçlarından beraberlikle ayrılan lig ikincisi Arsenal, deplasmanda Bolton'a 2-1 yenildi ve üçüncü sıraya geriledi. 38. dakikada Sturridge'in golüyle geriye düşen Londra ekibi, 48. dakikada Robin van Persie ile beraberliği sağladı. Bolton, 90. dakikada Cohen'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi takımda Kevin Davies, 47. dakikada penaltı kaçırdı. Ülke futbol tarihinin rekor transfer ücretiyle Chelsea'ye gelen Fernando Torres'in ''gol orucu''nu bozduğu maçta Chelsea, sahasında ligde kalma mücadelesi veren West Ham United'ı 3-0 yendi. ''Maviler''in gollerini 44. dakikada Lampard, 84. dakikada Torres ve 90+3. dakikada Malouda attı. Maxi Rodriguez'in ''hat-trick'' yaptığı maçta Liverpool, sahasında Birmingham City'yi 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. ''Kırmızılar''ın diğer golleri Kuyt ve Cole'den geldi. Ligde 34. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Aston Villa-Stoke City : 1-1 Blackpool-Newcastle United : 1-1 Sunderland-Wigan Athletic : 4-2 Tottenham Hotspur-West Bromwich Albion: 2-2 Wolverhampton Wanderers-Fulham : 1-1 -35. HAFTA- Bugün: Blackburn-Manchester City, Yarın: Stoke-Wolverhampton, 27 Nisan Çarşamba: Fulham-Bolton, 30 Nisan Cumartesi: Blackburn-Bolton, Blackpool-Stoke, Sunderland-Fulham, West Bromwich-Aston Villa,Wigan-Everton, Chelsea-Tottenham, 1 Mayıs Pazar: Birmingham-Wolverhampton, Liverpool-Newcastle, Arsenal-Manchester United, Manchester City-West Ham. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1 Manchester United 34 21 10 3 71 32 73 2 Chelsea 34 20 7 7 64 27 67 3 Arsenal 34 18 10 6 67 36 64 4 Manchester City 32 16 8 8 50 30 56 5 Tottenham Hotspur 33 14 13 6 49 41 55 6 Liverpool 34 15 7 12 51 39 52 7 Everton 34 11 14 9 47 42 47 8 Bolton Wanderers 33 12 10 11 48 44 46 9 Newcastle United 34 10 11 13 49 48 41 10 Sunderland 34 10 11 13 39 49 41 11 Aston Villa 34 10 11 13 43 55 41 12 West Bromwich 34 10 10 14 49 64 40 13 Fulham 33 8 15 10 37 36 39 14 Stoke City 33 11 6 16 40 43 39 15 Birmingham City 34 8 14 12 34 51 38 16 Blackburn Rovers 33 9 8 16 40 54 35 17 Blackpool 34 9 7 18 48 70 34 18 Wigan Athletic 34 7 13 14 34 57 34 19 Wolverhampton 33 9 6 18 37 57 33 20 West Ham United 34 7 11 16 39 61 32 -LİLLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ- Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında maçlar 2'si dışında tamamlandı. Deplasmanda Lorient ile karşılaşan Lille, 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Lille bu sonuca rağmen 2. sıradaki Marsilya'nın 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Lille, karşılaşmanın 42. dakikasında öne geçmesine rağmen üstünlüğünün koruyamadı ve Lorient, 69. dakikada Kevin Gameiro'nun golüyle güçlü rakibinden 1 puan almayı başardı. Çarşamba günü Marsilya-Nice ve Lyon-Montpellier maçlarının oynanacağı ligde, 32. haftada şu ana kadar oynanan 8 maçtan 6'sı berabere sonuçlandı. Ligde 3. sıradaki Lyon ve 4. sıradaki Paris Saint Germain, lider Lille'in puan kaybettiği haftada rakipleriyle berabere kalarak, aradaki farkı azaltma fırsatını değerlendiremediler. Ligde alt sıralarda da kümede kalma mücadelesi sürüyor. Ligde 6. sırada bulunan Bordeaux ile küme düşme potasındaki son takım 18. Caen arasında sadece 8 puan fark bulunuyor. Ligin 32. haftasında toplu sonuçlar şöyle: Monaco - Rennes.....................: 1 - 0 Nancy - Arles-Avignon...............: 0 - 0 Valenciennes - Sochaux..............: 1 - 1 Auxerre - Lens......................: 1 - 1 Bordeaux - Saint-Etienne............: 2 - 0 Brest - Paris SG....................: 2 - 2 Caen - Toulouse.....................: 1 - 1 Lorient - Lille.....................: 1 - 1 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------- 1. Lille 32 16 12 4 54 31 60 2. Marsilya 31 16 10 5 46 27 58 3. Lyon 31 14 11 6 52 29 53 4. Paris St Germain 32 14 11 7 47 33 53 5. Stade Rennes 32 14 9 9 33 26 51 6. Bordeaux 32 10 14 8 40 35 44 7. FC Lorient 32 11 11 10 39 37 44 8. St Etienne 32 11 11 10 40 39 44 9. Sochaux 32 12 7 13 47 40 43 10. Montpellier HSC 31 11 10 10 27 33 43 11. Stade Brest 32 10 10 12 34 37 40 12. Valenciennes 32 8 15 9 37 34 39 13. Toulouse 32 11 6 15 32 35 39 14. Nice 31 9 12 10 25 33 39 15. Monaco 32 8 14 10 32 32 38 16. Auxerre 32 7 17 8 36 37 38 17. AS Nancy 32 10 8 14 32 44 38 18. Caen 32 9 9 14 36 47 36 19. Racing Lens 32 6 12 14 30 48 30 20. AC Arles-Avignon 32 1 11 20 16 58 14 ------------------------------------------------- Not: Ligi ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde edecek. 3. takım Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak, 4. takım Avrupa Ligi'ne katılacak. Avrupa Ligi'ne iştirak edecek diğer 2 takım ise Fransa Kupası'nın sonucuna göre belli olacak. -TWENTE LİDERLİĞİ GERİ ALDI- Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) son iki haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. ADO Den Haag deplasmanından 3 puanla dönen Twente, PSV'nin Feyenoord'a yenilmesiyle birlikte, geçen hafta kaptırdığı liderliği geri aldı. PSV bu mağlubiyetle ligde 3. sıraya gerilerken, Ajax 2. sıraya çıktı. Sezonun ilk yarısında Feyenoord'u 10-0 gibi tarihi bir skorla yenen PSV, rövanşta ağır yara aldı. Feyenoord karşısında ilk yarıda bir varlık gösteremeyen Eindhoven temsilcisi, devreyi Geroginio Wijnaldum'un ayağından yediği golle 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıya daha istekli başlayan PSV, 53. dakika Orlanda Engelaar'ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı. Buna rağmen ataklarına devam eden PSV'nin 60. dakikada Ola Toivonen'la yakaladığı beraberliğin sevinci sadece 3 dakika sürdü. Feyenoord'da 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Geroginio Wijnaldum, takımını 2-1 öne geçirdi. Golden sonra rahatlayan Feyenoord, 79. dakikada Luc Castaignos'un golüyle maçı 3-1 kazanarak PSV'yi liderlikten etti. Eredivisie'nin flaş ekiplerinden ADO Den Haag deplasmanına çekinerek giden Twente, 3 puanı 2-1'lik galibiyetle aldı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın ilk yarısında gol çıkmadı. İkinci yarıya daha hızlı ve istekli başlayan Twente, aradığı gole 61. dakikada yıldız futbolcusu Bryan Ruiz ile ulaştı. Ev sahibi ekip, buna 70. dakikada Dmitri Bulykin ile karşılık verdi. Maçın son anlarında baskılı bir futbol sergileyen Twente, bitime 4 dakika kala Luuk de Jong ile 2-1 öne geçti ve maç bu sonuçla tamamlandı. Şampiyonluğun bir diğer adayı Ajax ise sahasında ağırladığı ligin sonlarında yer alan Excelsior engelini 4-1'lik skorla aştı. Amsterdam Arena'da rahat bir oyun ortaya koyan Ajax, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde aldığı 3 puanla ligde 2. sıraya yükseldi. Futbol otoriteleri, sezonun son haftasında Twente'yi ağırlayacak Ajax'ın şampiyonluk şansının daha yüksek olduğu görüşünü dile getiriyorlar. Eredivisie'de şampiyonluk düğümü büyük ihtimalle bu maçta çözülecek. Eredivisie'nin 31. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: ADO Den Haag-Twente.............: 1-2 Willem II-AZ Alkmar.............: 2-1 Roda JC Kerkrade-NAC Breda......: 5-1 Heracles Almelo-De Graafschap...: 2-0 VVV-Venlo-Heerenveen............: 2-2 FC Utrecht-Vitesse..............: 4-2 Ajax-Excelsior..................: 4-1 Feyenoord-PSV...................: 3-1 Groningen-NEC Nijmegen..........: 3-1 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ................................................... 1 Twente 32 20 8 4 60 31 68 2 Ajax 32 20 7 5 67 28 67 3 PSV 32 19 8 5 77 33 65 4 AZ Alkmaar 32 16 8 8 49 38 56 5 Roda JC Kerkrade 32 14 12 6 65 45 54 6 ADO Den Haag 32 16 6 10 61 48 54 7 Groningen 32 16 5 11 61 50 53 8 FC Utrecht 32 12 8 12 49 47 44 9 Heracles Almelo 32 12 7 13 60 55 43 10 Feyenoord 32 12 7 13 50 50 43 11 Heerenveen 32 10 10 12 59 52 40 12 NEC Nijmegen 32 9 12 11 51 55 39 13 NAC Breda 32 11 5 16 42 58 38 14 Vitesse 32 9 8 15 40 55 35 15 De Graafschap 32 8 11 13 29 51 35 16 Excelsior 32 8 5 19 38 64 29 17 VVV Venlo 32 5 3 24 31 73 18 18 Willem II 32 3 6 23 37 93 15