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BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI ANKARA (A.A)

25 Nisan 2011 15:44

-BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında sahasında Osasuna'yı 2-0 yenen Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.  Lider Barcelona, Osasuna karşında golleri 23. dakikada David Villa ve 87. dakikada Lionel Messi ile buldu.  Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, çarşamba günü Real Madrid'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını düşünerek, Pique ve Puyol gibi futbolcuları dinlendirip kadroya almazken, İniesta, Messi ve Xavi'yi de 2. yarıda oyuna aldı. Barcelona, bu galibiyetle puanını 88'e çıkardı. Hafta içinde Barcelona'yı 1-0 yenerek Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 6-3 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Pepe, Marcelo, Xabi Aonso ve Mesut Özil'in yedek soyunduğu maçın ilk yarısını Karim Benzema (Dk. 23), Gonzalo Higuain (31, 43) ve Kaka'nın (Dk. 39) golleriyle 4-0 önde kapattı. Higuain, 53. dakikada kendisinin 3'üncü, takımının 5. golünü attı. Valenciada Roberto Soldado 60. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Real Madrid'de Kaka, 62. dakikada takımını 6-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Valencia, Jonas (Dk. 80) ve Jordi Alba (Dk. 85) ile 2 gol daha bularak durumu 6-3'e getirdi ve maç bu skorla bitti.  Valencia'da milli futbolcu Mehmet Topal, ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giydi.  Ligde 33. hafta maçları bugünkü Real Zaragoza-Almeria karşılaşmasıyla tamamlanacak.  -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 33. haftada şu sonuçlar alındı: Valencia - Real Madrid.............: 3 - 6 Barcelona - Osasuna................: 2 - 0 Athletic Bilbao - Real Sociedad....: 2 - 1 Mallorca - Getafe..................: 2 - 0 Sporting Gijon - Espanyol..........: 1 - 0 Hercules - Deportivo...............: 1 - 0 Racing Santander - Malaga..........: 1 - 2 Atletico Madrid - Levante..........: 4 - 1 Sevilla - Villarreal...............: 3 - 2 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR              O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1. Barcelona         33  28   4   1  88  17  88 2. Real Madrid       33  25   5   3  79  26  80 3. Valencia          33  19   6   8  57  41  63 4. Villarreal        33  17   6  10  51  39  57 5. Athletic Bilbao   33  16   3  14  51  47  51 6. Sevilla           33  14   7  12  51  49  49 7. Atletico Madrid   33  14   7  12  54  44  49 8. Espanyol          33  14   3  16  40  46  45 9. Real Mallorca     33  12   6  15  35  45  42 10. Levante          33  12   6  15  37  46  42 11. Sporting Gijon   33  10  11  12  31  37  41 12. Real Sociedad    33  12   2  19  43  57  38 13. Deportivo Coruna 33   9  11  13  27  41  38 14. Getafe           33  10   7  16  43  53  37 15. Racing Santander 33   9  10  14  32  49  37 16. Malaga           33  10   6  17  44  63  36 17. Osasuna          33   9   8  16  37  41  35 18. Hercules CF      33   9   6  18  30  50  33 19. Real Zaragoza    32   8   9  15  31  45  33 20. Almeria          32   5  11  16  32  57  26 -MANCHESTER UNITED EVİNDE YENDİ- İngiltere Premier League'in 34. haftasında, lider Manchester United sahasında Everton'ı 1-0 yendi. Liverpool ile birlikte 18'er şampiyonluğu bulunan ve ligde en çok şampiyon olan takım unvanını kazanmak için mücadele eden Manchester United, çok iyi bir sezon geçiren Meksikalı futbolcusu Hernandez'in 84. dakikada attığı golle Everton karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardından puanını 73'e çıkaran ''Kırmızı Şeytanlar'', gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Son iki haftada Liverpool ve Tottenham Hotspur maçlarından beraberlikle ayrılan lig ikincisi Arsenal, deplasmanda Bolton'a 2-1 yenildi ve üçüncü sıraya geriledi. 38. dakikada Sturridge'in golüyle geriye düşen Londra ekibi, 48. dakikada Robin van Persie ile beraberliği sağladı. Bolton, 90. dakikada Cohen'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi takımda Kevin Davies, 47. dakikada penaltı kaçırdı. Ülke futbol tarihinin rekor transfer ücretiyle Chelsea'ye gelen Fernando Torres'in ''gol orucu''nu bozduğu maçta Chelsea, sahasında ligde kalma mücadelesi veren West Ham United'ı 3-0 yendi. ''Maviler''in gollerini 44. dakikada Lampard, 84. dakikada Torres ve 90+3. dakikada Malouda attı. Maxi Rodriguez'in ''hat-trick'' yaptığı maçta Liverpool, sahasında Birmingham City'yi 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. ''Kırmızılar''ın diğer golleri Kuyt ve Cole'den geldi. Ligde 34. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Aston Villa-Stoke City                : 1-1 Blackpool-Newcastle United            : 1-1 Sunderland-Wigan Athletic             : 4-2 Tottenham Hotspur-West Bromwich Albion: 2-2 Wolverhampton Wanderers-Fulham        : 1-1 -35. HAFTA- Bugün: Blackburn-Manchester City, Yarın: Stoke-Wolverhampton,  27 Nisan Çarşamba: Fulham-Bolton,  30 Nisan Cumartesi: Blackburn-Bolton, Blackpool-Stoke, Sunderland-Fulham, West Bromwich-Aston Villa,Wigan-Everton, Chelsea-Tottenham, 1 Mayıs Pazar: Birmingham-Wolverhampton, Liverpool-Newcastle, Arsenal-Manchester United, Manchester City-West Ham. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                   O  G  B  M  A  Y  P ----------------------------------------------- 1 Manchester United       34 21 10  3 71 32 73 2 Chelsea                 34 20  7  7 64 27 67 3 Arsenal                 34 18 10  6 67 36 64 4 Manchester City         32 16  8  8 50 30 56 5 Tottenham Hotspur       33 14 13  6 49 41 55 6 Liverpool               34 15  7 12 51 39 52 7 Everton                 34 11 14  9 47 42 47 8 Bolton Wanderers        33 12 10 11 48 44 46 9 Newcastle United        34 10 11 13 49 48 41 10 Sunderland             34 10 11 13 39 49 41 11 Aston Villa            34 10 11 13 43 55 41 12 West Bromwich          34 10 10 14 49 64 40 13 Fulham                 33  8 15 10 37 36 39 14 Stoke City             33 11  6 16 40 43 39 15 Birmingham City        34  8 14 12 34 51 38 16 Blackburn Rovers       33  9  8 16 40 54 35 17 Blackpool              34  9  7 18 48 70 34 18 Wigan Athletic         34  7 13 14 34 57 34 19 Wolverhampton          33  9  6 18 37 57 33 20 West Ham United        34  7 11 16 39 61 32 -LİLLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ- Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında maçlar 2'si dışında tamamlandı.  Deplasmanda Lorient ile karşılaşan Lille, 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Lille bu sonuca rağmen 2. sıradaki Marsilya'nın 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.  Lille, karşılaşmanın 42. dakikasında öne geçmesine rağmen üstünlüğünün koruyamadı ve Lorient, 69. dakikada Kevin Gameiro'nun golüyle güçlü rakibinden 1 puan almayı başardı. Çarşamba günü Marsilya-Nice ve Lyon-Montpellier maçlarının oynanacağı ligde, 32. haftada şu ana kadar oynanan 8 maçtan 6'sı berabere sonuçlandı. Ligde 3. sıradaki Lyon ve 4. sıradaki Paris Saint Germain, lider Lille'in puan kaybettiği haftada rakipleriyle berabere kalarak, aradaki farkı azaltma fırsatını değerlendiremediler.  Ligde alt sıralarda da kümede kalma mücadelesi sürüyor. Ligde 6. sırada bulunan Bordeaux ile küme düşme potasındaki son takım 18. Caen arasında sadece 8 puan fark bulunuyor. Ligin 32. haftasında toplu sonuçlar şöyle: Monaco - Rennes.....................: 1 - 0 Nancy - Arles-Avignon...............: 0 - 0 Valenciennes - Sochaux..............: 1 - 1 Auxerre - Lens......................: 1 - 1 Bordeaux - Saint-Etienne............: 2 - 0 Brest - Paris SG....................: 2 - 2 Caen - Toulouse.....................: 1 - 1 Lorient - Lille.....................: 1 - 1 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                O   G   B   M   A   Y   P -------------------------------------------------- 1. Lille               32  16  12   4  54  31  60 2. Marsilya            31  16  10   5  46  27  58 3. Lyon                31  14  11   6  52  29  53 4. Paris St Germain    32  14  11   7  47  33  53 5. Stade Rennes        32  14   9   9  33  26  51 6. Bordeaux            32  10  14   8  40  35  44 7. FC Lorient          32  11  11  10  39  37  44 8. St Etienne          32  11  11  10  40  39  44 9. Sochaux             32  12   7  13  47  40  43 10. Montpellier HSC    31  11  10  10  27  33  43 11. Stade Brest        32  10  10  12  34  37  40 12. Valenciennes       32  8   15   9  37  34  39 13. Toulouse           32  11  6   15  32  35  39 14. Nice               31  9   12  10  25  33  39 15. Monaco             32  8   14  10  32  32  38 16. Auxerre            32  7   17   8  36  37  38 17. AS Nancy           32  10  8   14  32  44  38 18. Caen               32  9   9   14  36  47  36 19. Racing Lens        32  6   12  14  30  48  30 20. AC Arles-Avignon   32  1   11  20  16  58  14 ------------------------------------------------- Not: Ligi ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde edecek. 3. takım Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak, 4. takım Avrupa Ligi'ne katılacak.  Avrupa Ligi'ne iştirak edecek diğer 2 takım ise Fransa Kupası'nın sonucuna göre belli olacak. -TWENTE LİDERLİĞİ GERİ ALDI- Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) son iki haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.  ADO Den Haag deplasmanından 3 puanla dönen Twente, PSV'nin Feyenoord'a yenilmesiyle birlikte, geçen hafta kaptırdığı liderliği geri aldı. PSV bu mağlubiyetle ligde 3. sıraya gerilerken, Ajax 2. sıraya çıktı. Sezonun ilk yarısında Feyenoord'u 10-0 gibi tarihi bir skorla yenen PSV, rövanşta ağır yara aldı. Feyenoord karşısında ilk yarıda bir varlık gösteremeyen Eindhoven temsilcisi, devreyi Geroginio Wijnaldum'un ayağından yediği golle 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıya daha istekli başlayan PSV, 53. dakika Orlanda Engelaar'ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı. Buna rağmen ataklarına devam eden PSV'nin 60. dakikada Ola Toivonen'la yakaladığı beraberliğin sevinci sadece 3 dakika sürdü. Feyenoord'da 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Geroginio Wijnaldum, takımını 2-1 öne geçirdi. Golden sonra rahatlayan Feyenoord, 79. dakikada Luc Castaignos'un golüyle maçı 3-1 kazanarak PSV'yi liderlikten etti. Eredivisie'nin flaş ekiplerinden ADO Den Haag deplasmanına çekinerek giden Twente, 3 puanı 2-1'lik galibiyetle aldı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın ilk yarısında gol çıkmadı. İkinci yarıya daha hızlı ve istekli başlayan Twente, aradığı gole 61. dakikada yıldız futbolcusu Bryan Ruiz ile ulaştı. Ev sahibi ekip, buna 70. dakikada Dmitri Bulykin ile karşılık verdi. Maçın son anlarında baskılı bir futbol sergileyen Twente, bitime 4 dakika kala Luuk de Jong ile 2-1 öne geçti ve maç bu sonuçla tamamlandı. Şampiyonluğun bir diğer adayı Ajax ise sahasında ağırladığı ligin sonlarında yer alan Excelsior engelini 4-1'lik skorla aştı. Amsterdam Arena'da rahat bir oyun ortaya koyan Ajax, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde aldığı 3 puanla ligde 2. sıraya yükseldi. Futbol otoriteleri, sezonun son haftasında Twente'yi ağırlayacak Ajax'ın şampiyonluk şansının daha yüksek olduğu görüşünü dile getiriyorlar. Eredivisie'de şampiyonluk düğümü büyük ihtimalle bu maçta çözülecek. Eredivisie'nin 31. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: ADO Den Haag-Twente.............: 1-2 Willem II-AZ Alkmar.............: 2-1 Roda JC Kerkrade-NAC Breda......: 5-1 Heracles Almelo-De Graafschap...: 2-0 VVV-Venlo-Heerenveen............: 2-2 FC Utrecht-Vitesse..............: 4-2 Ajax-Excelsior..................: 4-1 Feyenoord-PSV...................: 3-1 Groningen-NEC Nijmegen..........: 3-1 -PUAN DURUMU-  TAKIMLAR            O   G    B    M    A    Y    P ................................................... 1 Twente           32   20   8    4    60   31   68 2 Ajax             32   20   7    5    67   28   67 3 PSV              32   19   8    5    77   33   65 4 AZ Alkmaar       32   16   8    8    49   38   56 5 Roda JC Kerkrade 32   14   12   6    65   45   54 6 ADO Den Haag     32   16   6    10   61   48   54 7 Groningen        32   16   5    11   61   50   53 8 FC Utrecht       32   12   8    12   49   47   44 9 Heracles Almelo  32   12   7    13   60   55   43 10 Feyenoord       32   12   7    13   50   50   43 11 Heerenveen      32   10   10   12   59   52   40 12 NEC Nijmegen    32   9    12   11   51   55   39 13 NAC Breda       32   11   5    16   42   58   38 14 Vitesse         32   9    8    15   40   55   35 15 De Graafschap   32   8    11   13   29   51   35 16 Excelsior       32   8    5    19   38   64   29 17 VVV Venlo       32   5    3    24   31   73   18 18 Willem II       32   3    6    23   37   93   15

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