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Spor

Barcelona şampiyon gibi

İspanya La Liga’nın 30. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Villarreal’i Pique’nin kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti.

03 Nisan 2011 03:00

T24 - İspanya La Liga’nın 30. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Villarreal’i Pique’nin kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti. Lig ikincisi Real Madrid’in mağlup olduğu haftayı galibiyetle noktalayan Barça, rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e çıkarttı.

Barcelona'dan dev adım
 
İspanya La Liga’nın 30. haftasında lider Barcelona, ligin güçlü takımlarından Villarreal’e konuk oldu.


NTV Spor’dan canlı yayınlanan maçta çok zorlanan Barcelona, Pique’nin kaydettiği tek golle rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 81’e çıkaran Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 8’e yükseltti.


Karşılaşmanın ilk devresinde iki takım da gol yollarında etkili olamadı. Barcelona yakaladığı net fırsatları gole çevirmeyi başaramazken, kendi sahasından hızlı çıkarak pozisyon arayan Villarreal de kaleci Victor Valdes’i aşamadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.


Barcelona ikinci yarıda oyuna ağırlığını koymayı bildi. Oyunu rakip sahaya yıkan Katalan ekibi, aradığı golü 67. dakikada Gerard Pique ile buldu: 0-1.


Kalan bölümde Barcelona daha kontrollü bir oyun sergilerken, Villarreal son bölümde rakip kalede baskı kurdu, ancak skoru değiştirmeyi başaramadı. Katalan ekibi de başka gol bulamayınca karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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