T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barcelona saldırısını planlayan kişi, polise muhbirlik yapmış!

İspanyol Gizli Servisi, Abdelbaki Essati ile 2014 yılında irtibata geçildiğini açıkladı

19 Kasım 2017 00:03

Barcelona’da ağustos ayında gerçekleşen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen kişinin, 2014 yılında istihbarat yetkililerine ülkede faaliyet gösteren radikal gruplar hakkında muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

İspanyol Gizli Servisi tarafında yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlamalarıyla hapiste yatan Abdelbaki Essati ile 2014 yılında irtibata geçildiği ve kendisinden gayr-i resmi yollardan Ulusal İstihbarat Merkezi’ne radikal gruplar hakkında bilgi sağlaması istendiği belirtildi.

Essati 16 Ağustos’ta Barselona’nın ünlü caddesindeki araçlı saldırıdan bir gün önce kentin güneyindeki hücre evinde kazayla gerçekleşen patlamada ölmüş, hayatta kalan ve Essati’nin yönetiminde olan genç teröristler ise Las Ramblas caddesindeki saldırıyı gerçekleştirmişti.

Turistik Las Ramblas caddesinde araçla yapılan saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğu turistti. (DHA)

 

ETİKETLER

barcelonaterörsaldırıpolismuhbir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24