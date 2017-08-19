Barcelona saldırılarıyla ilişkili dört zanlı aranıyor

Barcelona polisi, Perşembe günü La Rambla Caddesi'nde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyla ilişkili 4 şüphelinin arandığını duyurdu.

Polisin fotoğraflarını dağıttığı dört zanlının daha büyük bir saldırı planladığı aktarıldı.

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, zanlıların patlayıcılarla daha büyük bir saldırı düzenleme peşinde olduğunu, ancak daha sonra 'ilkel' yöntemlere başvurma kararı aldıklarını açıkladı.

Çarşamba gecesi Katalonya'da yer alan Alcanar kasabasında bir evin çökmesine ve bir kişinin ölmesine yol açan patlamanın, şüphelilerin bomba yapımı sırasında yaşandığı düşünülüyor.

'Kamyonet sürücüsü öldürüldü' iddiası

Diğer yandan İspanyol gazetesi El Pais ve İspanyol haber ajansı EFE, La Rambla Caddesi'nde 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan beyaz kamyonet sürücüsünün önceki gece yaşanan çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürdü. Yetkililer bu bilgiyi henüz teyit etmedi.

La Rambla saldırısının ardından Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen 5 şüpheli öldürülmüştü.

Bu saldırıda şüphelilerin yaraladığı kişilerden biri ise hayatını kaybetti.

Barcelona saldırısının 17 yaşındaki Fas kökenli zanlısı Musa Oukabir hâlâ aranıyor. Polisin fotoğrafını dağıttığı kişiler arasında Oukabir dışında Said Aallaa, Mohamed Hychami ve Younes Abouyaaqoub bulunuyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Barcelona'daki saldırının kurbanlarından ilkinin adı Francisco Lopez Rodriguez olarak açıklandı. İspanyol El Pais gazetesi, 60 yaşındaki Rodriguez'in eşinin saldırıda ağır yaralandığını, en küçük oğlunun ve yeğeninin de saldırıda hayatını kaybettiğini yazdı.

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti. Örgütten yapılan açıklamada saldırının "İslam Devleti askerleri" tarafından düzenlendiği" ve "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde" olduğu belirtilmişti.

İspanya'nın Irak'ta yerel güçlere eğitim hizmeti veren birkaç yüz askeri bulunuyor. Ancak bu askerler operasyonlara katılmıyor.

Barcelona'da saygı duruşu ve 'Korkmuyoruz' sloganları

Öte yandan, Barcelona'daki saldırıda hayatını kaybedenler için bugün bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin de katıldığı saygı duruşu için yerel saatle 12:00'de on binlerce kişi Katalan bayraklarıyla saldırının düzenlendiği Barcelona'nın merkezindeki La Rambla Caddesi'nde toplandı.

Saygı duruşuna katılanlar daha sonra yaşamını yitirenleri birkaç dakika boyunca alkışlarla andı ve Katalanca "Korkmuyoruz" şeklinde sloganlar attı.

İspanya basınına göre, Barcelona'nın yanı sıra Madrid ve Bilbao gibi kentlerde de güvenlik önlemleri artırıldı. El Pais gazetesi, ülkedeki güvenlik seviyesinin artırılmasının Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı'nın çağrısıyla gerçekleşecek toplantıda ele alınacağını yazdı. Ülkede şu an güvenlik seviyesi en üst düzeyin bir seviye altında.

İspanya'da saldırılarda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, İspanya sınırındaki kontrollerin artırıldığını açıkladı.

Yaralılılar arasında bir Türk vatandaşı da var

Bu arada, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nden bir yetkili Barcelona'da dün düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralananlar arasında bir Türk vatandaşının da olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'ye konuşan yetkili, "Katalan bakanlar saldırıdan etkilenen ülkelerin temsilcilerini bilgilendirmeye yönelik bir sistem kurdu. Barcelona Başkonsolosuna bir vatandaşımızın yaralı olduğu şeklinde bilgi geldi" dedi.

Saldırısıda yaralanan vatandaşın 33 yaşındaki işadamı Emre Eroğlu olduğu ve bacağındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

İspanyol yetkililer saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında 34 farklı ülke vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Bu ülkeler; Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, Fas, İspanya, Arjantin, Kolombiya, Kanada, Venezuela, Belçika, Avustralya, Avusturya, Hollanda, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, İrlanda, Yunanistan, Küba, Ekvador, Pakistan, Mısır, ABD, Kuveyt, Moritanya, Filipinler, Makedonya, Çin, Tayvan, İtalya, Honduras, ve Cezayir.

Facebook üzerinden bir kişi, La Rambla saldırısından beri torununun kayıp olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, Barcelona'daki olayın "uluslararası bağlantıları olan bir terör saldırısı" olduğunu kaydetti.

Josep Lluís Trapero ayrıca Çarşamba gecesi Barcelona'ya 200 km uzaklıktaki Alcanar'da yaşanan ve bir evin tamamen yıkılmasına, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın kentte düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğunu da aktardı.

Trapero, patlamanın yaşandığı evde "bomba hazırlandığını" açıkladı.

4 kişi gözaltında

Barcelona polisi Perşembe günü Driss Oukabir isimli bir Fas asıllı kişinin fotoğrafını medyaya dağıtmış, Barcelona saldırısında kullanılan beyaz kamyonetin bu kişinin kimlik bilgileri ile kiralandığı belirtilmişti.

İspanya medyası bu kişinin 20'li yaşlarında olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan haberlerde Fas asıllı Oukabir'in polise, kimliğinin çalındığını ifade ettiği iddiası da yer aldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kökenli bir kişinin de gözaltında olduğu aktarıldı.

Cuma günü iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı dörde çıktı.