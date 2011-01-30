-BARCELONA, REAL MADRİD'İN REKORUNU YAKALADI MADRİD (A.A) - 30.01.2011 - La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Hercules'i 3-0 yenen Barcelona, Real Madrid'in ligdeki 15 maçlık galibiyet rekorunu yakaladı. Real Madrid'in şu anda onursal başkanı olan Alfredo Di Stefano'nun futbol oynadığı zamanda, 1960-61 sezonunda, arka arkaya 15 maçta alınan galibiyet rekoru Barcelona tarafından egale edildi. 21 hafta sonra sadece 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan, diğer tüm maçlarını kazanan Barcelona, gelecek hafta sahasında oynayacağı maçta Atletico Madrid'i yenmesi halinde yeni bir rekora daha imza atacak. Barcelona'nın teknik direktörü Pep Guardiola, ''Di Stefano'lu Real Madrid gibi inanılmaz bir takımla bu rekoru paylaşmak onur verici. Yaklaşık 50 yıl geçti, yarım asır.. Bu aşılması ne kadar zor bir rekor olduğunu gösteriyor. Ondan dolayı da gururlanıyoruz'' dedi. Guardiola ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 maçlarında eşleştikleri Arsenal'ı elemelerinin tüm sezonun en önemli anlarından biri olabileceğini belirterek, ''Arsenal'a karşı oynanacak maçlar tüm sezonun kaderini belirleyecek. Dünyanın en iyi takımlarından biri ve eğer bu turu geçersek, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek'' değerlendirmesinde bulundu.