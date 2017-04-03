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Spor

Barcelona Real Madrid'i takibini sürdürüyor

Barcelona, Grana'dayı deplasmanda 4-1 mağlup etti

03 Nisan 2017 12:32

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Barcelona deplasmanda Granada'yı 4-1 yenerek, lider Real Madrid'i takibini sürdürdü.

Barcelona'da 1 gol ve 1 asist ile oynayan Luis Suarez, maçın öne çıkan ismi oldu. Puan cetvelinin 19. sırasında bulunan Granada karşısında Barcelona, karşılaşmanın başından sonuna üstün oynadı. 44'üncü dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Maçın 50. dakikasında defansın hatasını iyi değerlendiren Granadalı futbolcu Boga, skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Bu dakikadan itibaren ataklarını sıklaştıran Barcelona, 63. dakikada Suarez'in asistinde topu ağlara gönderen Alcacer ile karşılaşmada bir kez daha öne geçti: 1-2.

Müsabakanın 83. dakikasında Ivan Rakitic ile farkı 2'ye çıkaran Barcelona, 90+1. dakikada Neymar ile rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve maçı 4-1 kazandı.

Neymar, Barcelona forması ile 100. golünü Granada'ya karşı atmış oldu. Barcelona'da 17. dakikada sakatlanarak sahayı terk eden Rafinha'nın sağ diz menisküsünden sakatlık geçirdiği açıklandı. Granada takımında ise 70. dakikada yardımcı antrenör Chus Canadas hakeme itirazdan, 82. dakikada da futbolcu Uche rakibine yaptığı faulden dolayı kırmızı kart gördü.

Barcelona'da sakatlığı bulunan Arda Turan ve Aleix Vidal ile teknik direktör Luis Enrique'nin dinlendirmeyi tercih ettiği Lionel Messi ve Gerard Pique, maç kadrosunda yer almadı.

Aldığı galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan lider Real Madrid'in (68) ardından haftayı 2. sırada kapadı.

Öte yandan, 29. hafta sonunda Sevilla'nın Sporting Gijon ile 0-0 berabere kalması sonucu deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenen Atletico Madrid, puanını 58'e çıkarıp, Sevilla'nın önünde averajla 3'üncülüğe yükseldi.

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