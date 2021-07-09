Barcelona, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kiraladı

Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yusuf Demir'in yeni adresi Barcelona oldu. Katalan devi, Rapid Wien forması giyen 18 yaşındaki oyuncuyu bir yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu vurgulanırken Yusuf Demir'in Barcelona B forması giyeceği aktarıldı.

On numara ve kanatlarda görev yapan Yusuf Demir, altyapısında yetiştiği Rapid Wien'de geçen sezon 38 resmi maçta görev yapmış ve 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı futbolcu, Avusturya formasını şu ana kadar 1 kez giydi.