Barcelona, Paulinho transferini resmen duyurdu

La Liga ekiplerinden Barcelona, Guangzhou Evergrande forması giyen Paulinho'nun transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Katalan ekipten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 40 milyon Euro verileceği belirtildi. Paulinho'nun serbest kalma bedeli de 120 milyon Euro olarak belirlendi.

"Neymar istedi" denmişti

Barça'nın kadrosuna kattığı Paulinho'nun transferini, kulüpte oynadığı zamanlarda Neymar'ın istediği söylentileri dolaşmıştı. Ancak Barcelona'lı yetkililer açıklama yaparak, transferlere oyuncuların değil, kendilerinin karar verdiklerini ifade etmişlerdi.