Barcelona'nın yeni başkanı Laporta: Messi'yi ikna etmek için her şeyi yapacağım

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımda kalması için gayret edeceğini söyledi. Laporta "Messi'yi burada kalmaya ikna etmek için her şeyi yapacağım" dedi.

Laporta, "Onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz, yönetim olarak onun kalmasını istiyoruz, çünkü o tarihin en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Kulübün yeni başkanı ayrıca "Messi'yi burada kalmaya ikna etmek için her şeyi yapacağım" dedi.

Laporta, Koronavirüs nedeniyle seyircilerin Lionel Messi'den mahrum kaldığını da belirtti.

Joan Laporta, "Barcelona onu çok seviyor. Ve eğer Camp Nou Stadyumu dolu olabilseydi, ayrılmak istemezdi" diye konuştu.

Teknik direktör Ronald Koeman'a güvendiklerini de belirten Laporta, "Takım bir gelişim içerisinde ve bu sezon La Liga ve Kral Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

11 yıl sonra başkanlığa dönen Laporta, kulübün, tarihindeki en zorlu ekonomik tablosuyla karşı karşıya olduğunu da belirtti.