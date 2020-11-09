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Dünya

Barcelona'nın parlayan yıldızı ameliyat olacak

09 Kasım 2020 12:51

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, ligde dün oynanan Real Betis maçında sakatlanan Ansu Fati'nin sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği belirtildi.
 
İspanyol basını, Fati'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.
 
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.

 

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