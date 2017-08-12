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Spor

Barcelona Neymar'ın boşluğunu eski Real Madrid'li futbolcuyla dolduracak!

Katalan ekip, Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedelini veren PSG'ye kaptırmıştı

12 Ağustos 2017 14:59

Brezilyalı yıldızı Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Fransız ekip PSG'ye kaptıran Barcelona, 24 yaşındaki oyuncunun yerini bir dönem Real Madrid forması giyen Angel Di Maria ile doldurma planları yapıyor.

Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho girişimlerinden olumsuz sonuç alan Katalan ekip, Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli yıldızın peşinde.

Marca'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain'in Neymar için yaptığı harcamanın ardından Finansal Fair Play kurallarıyla başının derde girmemesi için bazı yıldız oyunculardan gelir elde etmeye sıcak bakması bu transferi olası kılıyor. Haberde 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan Di Maria'nın da Arjantin Milli Takım'daki kaptanı Lionel Messi ile oynamak istemesi Barça girişimlerini daha da hızlandıracağı belirtildi. 

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