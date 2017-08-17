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Spor

Barcelona, Neymar'ın boşluğunu doldurmak için 'servet' harcayacak

Brezilyalı yıldızın PSG'ye transfer olması, Barcelona'nın planlarını değiştirdi

17 Ağustos 2017 15:50

Brezilyalı yıldızı Neymar'ı Fransız ekip Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında kaptıran Barcelona, 24 yaşındaki oyuncunun yerine Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele için 'servet' harcama planı yapıyor.

Coutinho'nun kulübü Liverpool, Brezilyalı futbolcu için kapıyı 120 milyon Euro civarından açarken, Katalan ekibin Borussia Dortmund forması giyen Dembele için yaptığı 100 milyon Euro'luk teklif de reddedilmişti ancak Barcelona bu transferleri gerçekleştirmekte kararlı.

FourFourTwo'da yer alan habere göre Barcelona sportif direktörü Pep Segura, Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele’nin Barcelona’ya transferi için çalıştıklarını söyledi.

İspanya Süper Kupa final maçında Real Madrid’in ağırlığını hisseden kulüp, eksiklerini kapatmanın yollarını arıyor. Dün gece oynanan El Clasico‘dan sonra Pique‘nin “Uzun yıllardan beri ilk kez Real Madrid’in sahada bizden daha üstün olduğunu hissettim” demesi durumun özeti niteliğinde. Taraftarın da görüşü bu yönde. Kulübün üzerinde Neymar’dan sağlanan rekor kazancın doğru harcanması için baskı oluşturulmuş durumda. Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele transferleri Barcelona için en çok konuşulan seçeneklerden biri.

Dembele için Dortmund’la masaya oturan Barcelona, futbolcu için 130 milyon euro’luk bir teklifte bulunmayı planlıyor. Liverpool’la geçtiğimiz sezon 5 yıllık sözleşme imzalayan Coutinho içinse kulüp her fırsatta “Oyuncumuz satılık değildir” açıklaması yapıyor. Ancak Barcelona 120 milyon euro’luk bir teklifin masaya oturmak için yeterli olacağını düşünüyor.

Pep Segura, her iki futbolcuyu da yeni sezonda Nou Camp’ta görmeyi umduklarını söyledi. Segura, “Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele transferleri için henüz koşulları tartışıyoruz. Sonuca ulaşmamız biraz daha zaman alabilir” diye konuştu.

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