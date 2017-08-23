Barcelona Neymar’ı mahkemeye verdi

Barcelona, Neymar’ı Paris Saint-Germain Kulubü'ne transferinde kontrat şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdiğini ve 8.5 milyon Euro tazminat istediğini açıkladı.

Bununla birlikte Katalan futbol kulübü, ek olarak yüzde 10’luk bir ödeme daha istediğini bildirdi.

Barcelona’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi:

“Barcelona bu kararını, Neymar’ın 2021’e kadar olan sözleşmesini bozduktan sonra, kendi çıkarlarını korumak için aldı.”

Paris Saint-Germain Kulubü, Neymar'ı 222 milyon euro’luk rekor bir ücretle Ağustos ayında transfer etmişti.