Barcelona, Neymar'a aylık 2 milyon 720 bin Euro ödeyecek

Barcelona yönetimi, Manchester United'ın transfer etmek istediği Neymar için yeni bir sözleşme hazırlıyor. Haftalık 680 bin Euro teklif edilecek Brezilyalı yıldız için belirlenen serbest kalma bedeli ise 180 milyon Euro.

Katalan kulübünün, Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Neymar'ın haftalığını 680 bin Euro 'ya çıkaracağı iddia edildi. Barceona'nın ayrıca, Ocak ayında Neymar'a uzun bir sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

23 yaşındaki futbolcunun Manchester United'ın radarında olduğu biliniyor. Bu nedenle Barcelona , önce maaş zamı ile oyuncuyu uzun bir kontrat imzalamaya ikna etmeyi hedefliyor.

Barcelona'nın ikinci hamlesi ise Neymar'ın mukavelesine "180 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini koyarak, gelecek herhangi bir teklifi zorlaştırmak olacak.