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Spor

Barcelona mültecilere sessiz kalmadı: Nereden geldiğinin önemi yok!

Barcelona'nın mülteciler için başlattığı kampanyaya dünyaca ünlü yıldızlar Iniesta, Messi , Neymar, Piqué, Busquets ve teknik direktör Luis Enrique de destek verdi

19 Eylül 2015 20:39

İspanya'nın Barcelona Kulübü Avrupa'da yaşanan mülteci dramına sessiz kalmadı ve Kızıl Haç ve UNICEF'in de katkıları ile bir kampanya başlatt

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona Avrupa'ya yönelik mülteci akınına sessiz kalmadı ve Kızıl Haç ve UNICEF'in de katkıları ile "Tant se val d'on venim' to"(Nereden geldiğinin önemi yok) sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın sloganı olan "Tant se val d'on venim' to" sözü Barcelona takımının marşından gelirken, dünya üzerinde yer alan tüm Barça taraftarlarına yıldız futbolcular aracılığı ile bu mesaj yollandı.

Katalan takımının girişimi kulübün Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner tarafından başlatılırken, Barcelona takımının dünyaca ünlü yıldızları Andrés Iniesta, Messi , Neymar , Gerard Piqué , Sergio Busquets ve teknik direktör Luis Enrique kampanyaya video ile destek verdiler ve tüm taraftardan kampanyaya desteklerini istedi.

Barcelona takımının dünyaca ünlü yıldızlarının yer aldığı video ile tüm taraftarlarını katılım yapması konusunda çağırdıkları kampanya kapsamında Pazar günü oynanılacak olan Barcelona-Levante maçında stat çevresine konulacak olan standlarda da Kızıl Haç ve UNICEF gönüllüleri maça gelen taraftarlara, mülteciler için para yardımı yapması konusunda destek isteyecekler ve insanları verecekleri broşürler ile bu konunun ciddiyeti konusunda bilgilendirecekler. Ayrıca Barcelonalı ve Levante takımı oyuncuları da yardım kampanyası için özel hazırlanan Tshirtler ile sahaya çıkacaklar.

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