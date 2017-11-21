Barcelona Mesut’a talip

İspanyollar Barcelona'nın ocak ayı transfer döneminde Arsenal'in elinden çıkarmak istediği Mesut Özil'i transfer edeceğini iddia etti.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi Mesut Özil için bir iddia ortaya attı… Barcelona’nın ocak ayı transfer döneminde Arsenal’in elinden çıkarmak istediği Mesut Özil’i transfer edeceği öne sürüldü.

Habere göre, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve ocak ayında başka bir takımla ön sözleşme yapma hakkına sahip olan Mesut Özil için Barcelona devreye girecek.

20 milyon Euro’luk teklif

İngiltere’de Liverpool forması giyen Coutinho’nun alternatifi olarak düşünülen Mesut Özil’in Brezilyalı 10 numaranın transferinin yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmemesi halinde Ocak’ta Barcelona forması giyeceği iddia edildi. Özil, için Arsenal’e 20 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanan Katalan ekibi, Coutinho’ya göre daha uygun olan bu transferi bitirmek için harekete geçecek.(Skor)