-BARCELONA, MESUT'A AÇIK ÇEK TEKLİF ETMİŞ MADRİD (A.A) - 19.08.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil'in Madrid'e gitmemesi için son anda Barcelona'nın araya girdiğini ve genç futbolcuya açık çek teklif ettiğini iddia etti. ''Barça, Mesut'u Real Madrid'den aşırmaya çalıştı'' şeklinde bir manşet atan Marca, Real Madrid'in Mesut'un transferini resmileştirdiği geçen salı günü araya Barcelona'nın da girmeye çalıştığını savundu. Mesut ile Real Madrid arasındaki müzakerelerin sonuçlanmak üzere olduğu anlarda Barcelona'nın Werder Bremen kulübü ile temasa geçtiği, ancak bunu duyan 21 yaşındaki futbolcunun sadece Real Madrid ile görüştüğünü belirterek, Katalan kulübüne kapıyı kapattığı ileri sürüldü. Barcelona'nın 2003 yılında Real Madrid'e gelen David Beckham'a da Mesut'a yaptığı gibi aynı stratejiyi uyguladığı yazılırken, ''Eğer Barça'ya gelirsen istediğin her şeyi sana vereceğiz'' denildiği ifade edildi. Marca gazetesi, Mesut Özil'in ''dünyanın en büyük kulübü'' olarak gösterdiği Real Madrid formasını giymek istediğini ve bu yüzden geldiğini belirterek, futbolcuyu ''günün adamı'' seçti. Öte yandan Mesut'un gelmesinin ardından Real Madrid'de başka transfer olmayacağını, ancak bazı futbolcuların satılacağını savunan İspanyol basını, Van der Vaart, Lass, Diarra ve Drenthe'i gönderilecek futbolcular olarak gösterdi.