Barcelona Mallorca'yı 4 golle geçti

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Mallorca, Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Katalan ekibi mücadeleden 4-2 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu.Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 10. dakikada öne geçti. Ibrahimovic'in şık topuk pasında topla buluşan Pedro, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0Konuk ekip 20. dakikada beraberlik golünü buldu. Kazanılan köşe vuruşunda ceza alanında boşta kalan Nunes, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-141. dakikada Barcelona bir kez daha öne geçti. Ceza alanında yaşanan pozisyonda kaleci Aouate 3 sert şutu çıkartmayı başarırken, son vuruşu yapan Pedro Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi.44'te Barcelona'nın Fransız yıldızı Thierry Henry ilk yarının skorunu belirledi. Pedro'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Ibrahimovic topu kale sahasına indirdi. Henry yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-1'e taşıdı.Barcelona ikinci yarıda oyunun yine hakimiydi. Kontrolü elinde tutan Katalan ekibi, 87. dakikada Ibrahimovic'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Vuruşu kullanan Messi, takımını 4-1 öne geçirdi.Maçın uzatma dakikalarında konuk Mallorca Keita ile bir gol bulurken, mücadele Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.