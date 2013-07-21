Barcelona ‘Luis Enrique’ dedi

Gelecek sezon için Celta Vigo'yla anlaşan Luis Enrique, Barcelona'yla görüşmelerde son aşamaya geldi. Açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde Tottenham'ın teknik direktörü Andre Villas-Boas'ın görev için favori konumda olduğu iddia edilmiş, Barcelona'nın Portekizli teknik adamla iletişime geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı belirtilmişti.

Celta Federasyon’a bildirmedi

Ancak son gelişmeler ışığında Barcelona yönetiminin, özellikle başkan Sandro Rosell'in çok istediği Luis Enrique'de karar kıldığı anlaşıldı. TV3 ve Sport gibi kaynakların da özel haberlerlerinde Celta Vigo'yla gelecek sezon için anlaşmaya varan Luis Enrique'nin serbest kalması için Barcelona'nın "ek bir bedel" ödemeyeceğini çünkü Celta'nın Enrique'i İspanya Futbol Federasyonu'na henüz bildirmediği vurgulanıyor.

Serie A’da tutunamamıştı

Barcelona'nın ayrıca Luis Enrique'yi göreve getirdikten sonra takımın mevcut yardımcı antrenörü Rubi'nin de Celta Vigo'ya gidişine izin vereceği iddia edildi. 43 yaşındaki Luis Enrique, 2008-11 arasında Barcelona B Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Enrique bu tecrübesinin ardından Roma Teknik Direktörlüğü'ne getirilmiş ancak Serie A'da sadece bir sezon kalabilmişti.