T24 LogoT24 Logo
Spor

BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 12:59

-BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga), biri hariç tüm maçları tamamlanan 14. haftada deplasmanda Osasuna'yı 3-0 yenen Barcelona liderliğini sürdürdü. İspanya'daki hava kontrolörlerinin grevi nedeniyle Barcelona kafilesinin Pamplona kentine tren ve otobüsle ulaşması nedeniyle 50 dakika geç başlayan karşılaşmada, Barcelona zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu. Barça'nın gollerini Pedro (Dk.26) ve Lionel Messi (Dk. 65 ve Dk. 83 penaltıdan) attı. Bu sonuçla Barcelona 7. deplasmanından da galibiyetle döndü ve takipçisi Real Madrid ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Geçen haftaki 5-0'lık Barcelona mağlubiyetiyle 2. sıraya düşen Real Madrid, evinde ligin iddialı ekiplerinden Valencia'yı 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapadı. Real Madrid, Valencia'dan 65. dakikada David Albelda'nın kırmızı kart görmesinin ardından 73. dakikada Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Ronaldo, 87. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve maç 2-0 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi. Barcelona'nın 37 puanla lider olduğu ligde, Real Madrid'in 35 puanı bulunuyor. Ligde 3. sırada yer alan Villarreal de Sevilla'yı 1-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve sıralamadaki yerini korudu. Villarreal'e 3 puanı getiren golü, 30. dakikada Nilmar attı. La Liga'da 14. hafta bugünkü Deportivo-Hercules maçıyla tamamlanacak. -GOL KRALLIĞI YARIŞI- La Liga'da gol krallığı yarışında 16 golü bulunan Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ilk sırada. 15 golü bulunan Lionel Messi (Barcelona) 2. sırada yer alıyor. 3. sırayı 9 gollü Fernando Llorente (Athletic Bilbao) ve Nilmar (Villarreal) paylaşıyor. 5. sırada 8 gollü Giuseppe Rossi (Villarreal) ve David Villa (Barcelona) yer alıyor. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 14. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı: Levante - Atletico Madrid:          2 - 0                  Osasuna - Barcelona:                0 - 3                  Real Madrid - Valencia:             2 - 0                                               Getafe - Mallorca:                  3 - 0                  Almeria - Real Zaragoza:            1 - 1                  Espanyol - Sporting Gijon:          1 - 0                  Malaga - Racing Santander:          4 - 1                  Villarreal - Sevilla:               1 - 0                  Real Sociedad - Athletic Bilbao:    2 - 0 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR                O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1. Barcelona           14  12   1   1  41   8  37 2. Real Madrid         14  11   2   1  35  11  35 3. Villarreal          14   9   3   2  27  12  30 4. Espanyol            14   9   1   4  16  15  28 5. Valencia            14   7   3   4  19  15  24 6. Real Sociedad       14   7   1   6  21  19  22    7. Real Mallorca       14   6   3   5  15  16  21 8. Atletico Madrid     14   6   2   6  22  19  20 9. Getafe              14   6   2   6  22  20  20 10. Sevilla            14   6   2   6  20  23  20 11. Athletic Bilbao    14   6   1   7  21  25  19 12. Osasuna            14   4   3   7  12  17  15 13. Hercules           13   4   3   6  14  20  15 14. Deportivo Coruna   13   3   5   5  11  16  14 15. Levante            14   4   2   8  16  23  14 16. Racing Santander   14   4   2   8  12  23  14 17. Malaga             14   4   1   9  19  28  13 18. Sporting Gijon     14   2   4   8  11  22  10 19. Almeria            14   1   7   6  10  21  10 20. Real Zaragoza      14   1   6   7  13  24   9 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24