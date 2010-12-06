-BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga), biri hariç tüm maçları tamamlanan 14. haftada deplasmanda Osasuna'yı 3-0 yenen Barcelona liderliğini sürdürdü. İspanya'daki hava kontrolörlerinin grevi nedeniyle Barcelona kafilesinin Pamplona kentine tren ve otobüsle ulaşması nedeniyle 50 dakika geç başlayan karşılaşmada, Barcelona zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu. Barça'nın gollerini Pedro (Dk.26) ve Lionel Messi (Dk. 65 ve Dk. 83 penaltıdan) attı. Bu sonuçla Barcelona 7. deplasmanından da galibiyetle döndü ve takipçisi Real Madrid ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Geçen haftaki 5-0'lık Barcelona mağlubiyetiyle 2. sıraya düşen Real Madrid, evinde ligin iddialı ekiplerinden Valencia'yı 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapadı. Real Madrid, Valencia'dan 65. dakikada David Albelda'nın kırmızı kart görmesinin ardından 73. dakikada Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Ronaldo, 87. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve maç 2-0 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi. Barcelona'nın 37 puanla lider olduğu ligde, Real Madrid'in 35 puanı bulunuyor. Ligde 3. sırada yer alan Villarreal de Sevilla'yı 1-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve sıralamadaki yerini korudu. Villarreal'e 3 puanı getiren golü, 30. dakikada Nilmar attı. La Liga'da 14. hafta bugünkü Deportivo-Hercules maçıyla tamamlanacak. -GOL KRALLIĞI YARIŞI- La Liga'da gol krallığı yarışında 16 golü bulunan Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ilk sırada. 15 golü bulunan Lionel Messi (Barcelona) 2. sırada yer alıyor. 3. sırayı 9 gollü Fernando Llorente (Athletic Bilbao) ve Nilmar (Villarreal) paylaşıyor. 5. sırada 8 gollü Giuseppe Rossi (Villarreal) ve David Villa (Barcelona) yer alıyor. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 14. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı: Levante - Atletico Madrid: 2 - 0 Osasuna - Barcelona: 0 - 3 Real Madrid - Valencia: 2 - 0 Getafe - Mallorca: 3 - 0 Almeria - Real Zaragoza: 1 - 1 Espanyol - Sporting Gijon: 1 - 0 Malaga - Racing Santander: 4 - 1 Villarreal - Sevilla: 1 - 0 Real Sociedad - Athletic Bilbao: 2 - 0 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1. Barcelona 14 12 1 1 41 8 37 2. Real Madrid 14 11 2 1 35 11 35 3. Villarreal 14 9 3 2 27 12 30 4. Espanyol 14 9 1 4 16 15 28 5. Valencia 14 7 3 4 19 15 24 6. Real Sociedad 14 7 1 6 21 19 22 7. Real Mallorca 14 6 3 5 15 16 21 8. Atletico Madrid 14 6 2 6 22 19 20 9. Getafe 14 6 2 6 22 20 20 10. Sevilla 14 6 2 6 20 23 20 11. Athletic Bilbao 14 6 1 7 21 25 19 12. Osasuna 14 4 3 7 12 17 15 13. Hercules 13 4 3 6 14 20 15 14. Deportivo Coruna 13 3 5 5 11 16 14 15. Levante 14 4 2 8 16 23 14 16. Racing Santander 14 4 2 8 12 23 14 17. Malaga 14 4 1 9 19 28 13 18. Sporting Gijon 14 2 4 8 11 22 10 19. Almeria 14 1 7 6 10 21 10 20. Real Zaragoza 14 1 6 7 13 24 9