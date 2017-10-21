Barcelona: La Liga'da devam etmek istiyoruz

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Bartomeu, Katalonya bağımsızlığını ilan etse dahi La Liga'da devam etmek istediklerini söyledi.

Bölgesinin en güçlü ekibi olan Barcelona, Katalunya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde La Liga'dan çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya.

La Liga: Katalunya bağımsız

olursa Barcelona ligden çıkarılır

La Liga Başkanı Javier Tebas kısa süre önce, "Katalunya bağımsızlığını ilan ettiği an Barcelona direkt olarak ligden çıkarılır" açıklamasını yapmış; Arjantinli yıldız Lionel Messi, takım arkadaşı Gerard Pique'yle 'politik konularda çok fazla ön planda olduğu' gerekçesiyle tartışmıştı.

Barcelona Başkanı Bartomeu ise son açıklamasında politik konulara dahil olmadıklarının altını çizerek La Liga'da oynamaya devam etmek istediklerini söyledi.