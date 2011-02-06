-BARCELONA LA LİGA DA REKOR KIRDI MADRİD (A.A) - 06.02.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 3-0 yenen Barcelona, La Liga tarihinde arka arkaya en fazla galibiyet elde etme rekoru kırdı. Sezona Nou Camp'ta Mallorca ile 1-1 berabere kalarak başlayan Barcelona, son 16 maçtır galibiyet serisini sürdürüyor. La Liga'da arka arkaya en fazla galibiyet rekoru, şimdiye kadar 15 maç ile 1960-61 sezonundaki Di Stefanolu, Puşkaslı, Gentolu Real Madrid'e aitti. Bu arada Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Atletico Madrid'e attığı 3 golle, La Liga'daki gol krallığı yarışında liderliğe yükseldi. Son haftalarda gol atamayan Cristiano Ronaldo 23 golle 2. sırada yer alırken, Messi 24 golle 1. sıraya çıktı. 4 maçta 3 gol atan Messi, bu sezon kupa maçlarıyla birlikte oynadığı 38 maçta toplam 40 gol atma başarısını gösterdi. Barcelona'nın teknik direktörü Pep Guardiola, ''Tüm büyük takımların fark yaratan bir yıldızı vardır. Madrid, 15 maç arka arkaya kazanırken Di Stefano vardı. Bizim 16 maç kazanmamız için de Messi'nin olması gerekti. O, herkes için bir örnek'' dedi. Atletico Madrid'in teknik direktörü Qiuque Sanchez Flores de ''Messi, 21. yüzyılın Di Stefanosu'' diye konuştu.