-BARCELONA KUPAYI 4. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ LONDRA (A.A) - 28.05.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Manchester United'ı 3-1 yenerek kupayı 4. kez kazandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da, 6. kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final maçına ev sahipliği yapan Wembley Stadı'ndaki final maçında, İngiltere Premier League şampiyonu Manchester United ile İspanya La Liga şampiyonu Barcelona karşı karşıya geldi. 87 bin 695 futbolseverin izlediği mücadelede, Barcelona'da sakatlığı bulunan kaptan Puyol yedek kulübesinde oturdu. 2009 yılında iki takım arasında Roma'da oynanan ve Barcelona'nın 2-0 kazandığı final maçında forma giyen Mascherano, Daniel Alves, Abidal, Pedro ve David Villa bu maçta da İspanyol ekibinin kadrosunda yer aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester United, ilk 10 dakika oyunu Barcelona'nın yarı sahasına yıkmayı başardı. Bu süre içinde rakip kaleye gitmekte zorlanan Barcelona pas trafiğini sıklaştırarak yavaş yavaş oyunda dengeyi sağladı. Barcelona, maçın 15. dakikasında ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Xavi'nin sağdan ortaladığı topa Pedro müsait durumda vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Bu pozisyondan 5 dakika sonra bu kez David Villa kaleyi yokladı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden gönderdiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti. Oyunun kontrolünü eline alan Barcelona, aradığı golü 27. dakikada buldu. Xavi'nin akıl dolu pasıyla hareketlenen Pedro'nun ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, top kaleci Van Der Sar'ın solundan ağlara gitti ve Barcelona 1-0 öne geçti. Pedro'nun golüne Manchester United'ın yanıtı gecikmedi. 34. dakikada gelişen Manchester United atağında, ceza alanında Giggs'le paslaşan Rooney'nin bekletmeden vuruşunda, top kaleci Valdes'in uzanamayacağı köşeye gitti ve skora denge geldi.1-1. 43. dakikada gelişen Barcelona atağında David Villa'nın çıkardığı pasa müsait pozisyondaki Messi dokunamayınca İspanyol temsilcisi önemli bir pozisyondan yararlanamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısında topla oynama oranlarında Barcelona, yüzde 66'ya yüzde 34'lük üstünlük sağladı. Manchester United, kaleyi bulan tek şutunda golü atarken, Barcelona ise kaleye giden 3 şutundan yalnızca birinde skor üretti. Barcelona, ilk yarıda isabetli pas oranında yüzde 91 başarılı oldu. Manchester United'ın isabetli pas oranı ise yüzde 74'de kaldı. -MESSI VE VILLA KUPAYI GETİRDİ- İkinci yarıya iki takım da aynı kadroyla başladı. İlk yarıdaki baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdüren Barcelona, 52. dakikada önce Iniesta, pozisyonun devamında da Messi ile gol aradı ancak sonuca ulaşamadı. Maçın kilit adamlarından Messi, 54. dakikada sahneye çıktı. Ceza yayı önünde topla buluşan Arjantinli yıldız, yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Messi, 2009 yılında Roma'da Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında da gol atma başarısını göstermişti. 64. dakikada ceza alanında topla buluşan Messi'nin vuruşunda kaleci Van der Sar'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. Manchester United golden sonra risk alırken, savunmanın açıklarından yararlanan Barcelona üst üste geliştirdiği ataklarda Xavi ve Messi ile gol aradı. Deneyimli kaleci Van der Sar, yaptığı kritik kurtarışlarla farkın artmasına engel oldu. Baskısını artıran Barcelona, 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Busquets'in pasında topu ceza alanı önünde kontrol eden David Villa, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1. Kalan dakikalarda skoru korumasını bilen ve bu sezon kupada sadece Arsenal'a yenilen Barcelona, hiç yenilgisi olmayan Manchester United'ı finalde 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. İspanyol ekibi, 1992 yılında yine Wembley Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Sampdoria takımını 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı. -BARCELONA 4. KEZ KAZANDI- İspanyol ekibi Barcelona, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Manchester United'ı yenerek 4. kez mutlu sona ulaştı. Barcelona, 1991-1992, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında kupayı kazanırken, Manchester United ise 1967-1968, 1998-1999 ve 2007-2008 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. -MESSI, REKORA ORTAK OLDU- Bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golle en golcü futbolcu olan Messi, Manchester United karşısında 1 gol daha atarak Ruud Van Nistelrooy'un 12 golle, bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanına da ortak oldu. Ruud Van Nistelrooy, Manchester United'da forma giydiği 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 gol atmış ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını eline geçirmişti. Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Portekiz'in Porto takımıyla Süper Kupa'yı almak için karşı karşıya gelecek. Stat: Wembley Hakemler: Viktor Kassai, Gabor Erös, György Reng (Macaristan) Barcelona: Valdes, Alves (Dk. 88 Puyol), Pique, Mascherano, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro (Dk. 90 Afellay), Messi, David Villa (Dk. 86 Keita) Manchester United: Edwin van der Sar, Fabio (Dk. 69 Nani), Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick (Dk. 76 Scholes), Giggs, Park, Rooney, Hernandez Goller: Dk. 27 Pedro, Dk. 53 Messi, Dk. 69 David Villa (Barcelona), Dk. 34 Rooney (Manchester United) Sarı kartlar: Dk. 60 Alves, Dk. 85 Valdes (Barcelona), Dk. 61 Carrick, Dk. 80 Valencia (Manchester United)