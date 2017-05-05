Barcelona Kulübü, Türkiye'den özür diledi

Barcelona Kulübü, resmi televizyonunda (Barça TV) yayınlanan bir programında Türkiye haritasında bazı şehirlerin yer almaması nedeniyle özür mesajı paylaştı.

Barcelona Kulübünün ve Barça TV'nin, Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Barça TV'de yapılan programda gösterilen Türkiye haritasında, bazı şehirler yer almayınca Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğu girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Barcelona Kulübü, özür diledi.