"Barcelona kulübü Messi’ye birçok kez yalan söyledi"

Barcelona’da daha önce de başkanlık yapan ve tekrar aday olan Joan Laporta geleceği tartışma konusu olan Lionel Messi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Laporta, Messi’ye Barcelona tarafından defalarca kez yalan söylediğini ifade etti.

Barcelona başkan adayı Laporta, Messi ile ilgili olarak, "Barcelona ona [Messi] defalarca yalan söyledi ve üstelik işler herkesin istediği gibi gitmedi. Messi, Kariyerinde hala başarılı olmak ve kupalar kazanmak istediği bir noktada bulunuyor. Messi, tekrar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağlayacak kadar iyi bir takımda oynamıyor. Onu, başka bir kulübün forması altında da düşünemiyorum" dedi.

"Onunla kulüp arasındaki hikaye o kadar güzel ki, yeni gelen başkan bunun devam etmesini sağlamak zorunda" ifadelerini kullanan Laporta, "Umarım onu takımda kalmaya ikna edebilirim ve seçilebilirim. Elimde onun güveni var ve bu büyük bir koz. Yaptığım teklifin gerçek olacağını biliyor ve yerine getireceğim. Bunun çok yardımcı olacağını ve diğer adaylara göre bir avantaj olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

TIKLAYIN - Lionel Messi: Savaşmak istiyorum