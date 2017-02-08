T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona, Kral Kupası'nda finalde

Arda Turan 70 dakika sahada kaldı

08 Şubat 2017 13:57

Barcelona, 2-1 kazandığı İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçının rövanşında, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

Barcelona ile Atletico Madrid, Nou Camp Stadı'nda karşılaştı. Messi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top önünde kalan Suarez, 43. dakikada attığı golle Barcelona'nın soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Barcelona'dan Sergi Roberto 57. dakikada, Atletico Madrid'den ise Carrasco 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Oyuna sonradan dahil olan Gameiro, Atletico Madrid'in 79. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda, topu üstten auta gönderdi.

83. dakikada Griezmann'ın asistiyle boş kaleyle karşı karşıya kalan Gameiro, bu kez topu filelere gönderdi ve Atletico Madrid skoru 1-1'e getirdi.

Barcelona, Suarez'in kırmızı kart görmesiyle 90. dakikada 9 kişi kaldı. Atletico Madrid, normal süreye eklenen 5 dakikada Barcelona kalesine yüklense de gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Barcelona, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

Arda Turan 70 dakika oyunda kaldı

Milli futbolcu Arda Turan, kart cezalısı Neymar'ın yerine Barcelona'nın ilk 11'inde sahaya çıktı ve 70 dakika oyunda kaldı.

Kral Kupası'nda üst üste 4. kez finale çıkan son 2 yılın şampiyonu Barcelona, böylece teknik direktör Luis Enrique yönetiminde, Nou Camp'ta oynadığı 12. Kral Kupası maçında ilk defa kazanamadı.

Barcelona, 27 Mayıs'taki İspanya Kral Kupası finalinde, Celta Vigo-Alaves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ETİKETLER

Arda TuranBarcelonaKral Kupasıfinal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24