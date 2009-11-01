Barcelona, kendi kendini yıktı!

10 kişilik Madrid'i Higuain kurtardı

Barça'nın golünü 72. dakikada Keita atarken ev sahibinin golünü ise karşılaşmanın 93. dakikasında Pique kendi kalesine attı.Barcelona bu maç sonunda puanını 23 yaptı ve liderliğini sürdürdü.Son 3 maçta galibiyet alamayan ve Kral Kupası'nda 3. lig takımı Alcorcon'a 4-0 yenilerek krize giren Real Madrid, Getafe karşısında alınan 3 puanla biraz olsun rahatladı. 27. dakikada Albiol'un atılmasıyla 10 kişi kalan Real Madrid'in gollerini 53. ve 56. dakikalarda Arjantinli Higuain kaydetti.İspanyol futbol eleştirmenleri, Albiol'un atılmasıyla Real Madridli futbolcuların “takım ruhunu ve gururunu sahaya yansıttıklarını” savunarak, alınan galibiyet sonrasında Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin en azından Şampiyonlar Ligi'ndeki AC Milan maçına kadar rahat çalışabileceği yorumunu yaptı.