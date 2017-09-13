Barcelona, Juventus'tan rövanşı 'Messi' farkıyla aldı

Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarında Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 2 gol atıp diğer golün de oluşumunda bulunduğu maçta Juventus'u 3-0 mağlup etti.

Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne Juventus karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi ve 0-0'lık beraberlik sonrası veda eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki eksikleri bulunan rakibi Juventus'u evinde rahat geçti.

Karşılaşmada gol perdesi, ilk yarıya verilen +2 uzatma süresinde açıldı. Luis Suarez'le müthiş bir ver-kaça giren Lionel Messi, kaleci Gianluigi Buffon'un yetişmesinin imkansız olacağı bir noktaya topu gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

İkinci yarıda 56'ncı dakikada Messi'nin zorladığı pozisyon sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topu bir anda önünde bulan Ivan Rakitic, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

69'da futbolun sihirbazı Lionel Messi tekrar sahneye çıktı. Andres Iniesta'nın pasında müthiş dribling yapan Arjantinli, alışılageldik bitiriciliğiyle maçın skorunu belirledi: 3-0.