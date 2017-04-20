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Spor

Barcelona, Juventus savunmasını geçemedi

Juventus, deplasmanda 0-0 berabere kaldı

20 Nisan 2017 12:16

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol temsilcisi Barcelona, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İtalya'nın Juventus takımını ağırladı.

Sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan'ın 18 kişilik kadroda yer almadığı Barcelona, tüm çabalarına rağmen Juventus savunmasını geçemedi.

Maçın 0-0 sona ermesiyle seyircisi önünde çıktığı son 15 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da kazanan Barcelona'nın serisi de bitti.

Juventus böylece yarı finalin yolunu tuttu.

 

Monaco 13 yıl sonra yarı finalde

 

Fransa'nın Monaco takımı, Almanya'da 3-2 yendiği Borussia Dortmund ile sahasında karşılaştı.

Monaco, Mbappe'nin 3. dakikadaki golüyle maçın başında 1-0 üstünlük yakaladı. Fransız temsilcisi, Falcao'nun 17. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Borussia Dortmund, Reus'un 48. dakikada gelen golüyle umutlansa da Monaco, oyuna sonradan giren Germain'in 81. dakikadaki golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sezon evinde oynadığı 7'nci Şampiyonlar Ligi maçında da yenilmeyen Monaco, 2003-2004 sezonunda finale çıktığından bu yana ilk kez yarı final bileti aldı. 

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