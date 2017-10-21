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Spor

Barcelona iyileşen Arda’yı kadroya almadı

Katalan ekibi Arda’nın iyileştiğini resmi olarak duyurdu

21 Ekim 2017 11:08

Barcelona sol bacağındaki sakatlık sebebiyle sezon başından beri kadroda olmayan Arda Turan’ın sakatlığının geçtini, oyuncunun takım ile beraber idmanlara çıkmaya başladğını duyurdu. İdmanlara çıkmaya başlayan Arda, Malaga maçı kadrosuna alınmadı.

Barcelona La Liga’nın  9. haftasında yarın oynanacak Malaga maçının 18 kişilik kadrosunu da açıkladı. Sakatlıklarını tamamen atlatmasına rağmen, Arda Turan ve Alex Vidal, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle kadroya alınmadı. Önceki günlerde kadroya girmekte zorlanan milli futbolcu için Valverde ''Arda'nın kadroya girmesi için çok çalışması lazım'' diye konuşmuştu.

La Liga'da bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınan Arda, o karşılaşmada da yedek kulübesinde beklemişti.

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