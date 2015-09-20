Barcelona İspanya Ligi'nden atılabilir!

Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona ve Espanyol'un La Liga'dan atılmaları gündemde.

Katalonya'da yaklaşan ve bir bağımsızlık referandumuna dönüştürülen seçimler nedeni ile İspanya Yüksek Spor Konseyi (CSD) yetkilileri bir açıklama yaptı. Konsey yetkilileri, "Mevcut kanunda özerk bölge takımlarının La Liga'yı oluşturduğuna dikkat çekilerek bu bölgelerden birinin İspanya'dan ayrılmayı seçmesi halinde özerk yönetimlere ait tüm futbol kulüplerinin otomatikmen ligden atılması gündeme gelecektir" denildi.

"El Clasico" tarihe karışacak

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre, Katalonya Özerk Bölgesi'ne ait La Liga'da temsil edilen Barcelona ve Espanyol kulüpleri İspanya 1.ligine dahil edilmeyecek ve Barcelona ile Real Madrid karşılaşmaları ile ünlü "El Clasico" tarihe karışacak.



Barcelona Kulübü'nün La Liga'dan atılıp atılmayacağı konusundaki ilk önemli adım önümüzdeki hafta 27 Eylül'de yapılacak olan Katalonya genel seçimlerinde atılacak. Bağımsızlık isteyen partilerin seçimleri kazanması halinde bir yıl içinde bir bağımsızlık programı uygulanıp yürürlüğe koyulacak. Katalonya'da yapılan son kamuoyu yoklamalarında bağımsızlık isteyen partiler önde görülüyor. İspanya hükümeti ise bu karara şiddetle karşı çıkarak Katalanların bağımsızlık ilan etmesine müsaade etmeyeceklerini duyurdu. Spor yazarları Messi'nin Neymar'ın Suarez'in ve Arda Turan'ın forma giydiği bir Barcelona'nın La liga'dan atılmasının hem bu kulübe hem de la ligaya zarar vereceğini ileri sürerek bu durumun İspanya'da futbolun intiharı demek olacağını belirttiler.