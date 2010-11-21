Barcelona işi fazla abarttı: 8-0

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17. dakikada Lionel Messi ceza sahasının dışından sert bir şutla topu ağlara gönderip gol perdesini açtı.

Golden henüz 2 dakika sonra, Iniesta sol köşeden sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturan Iniesta, Barça'yı 2 farkla öne geçirdi. Barcelona'nın üstünlüğü bu dakikalardan sonra da devam etti. 27. dakikada David Villa'nın pasıyla ceza sahasına giren Maxwell'in yerden ortasını Santi kendi kalesine gönderdi ve Barça üçüncü golünü böylece atmış oldu. 35. dakikada genç oyuncu Fontas'ın defanstan gönderdiği mükemmel pası düzgün bir vuruşla gole çeviren Pedro, takımının dördüncü golünü attı. İlk yarı bitmeden, 37. dakikada Messi o müthiş sol ayağıyla yakın mesafeden topu ağlarla buluşturup Almeria'nın direncini iyice kırmış oldu. Barça soyunma odasına 5-0 önde gitti.



Barcelona, El Clasico'yu düşünüp ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Xavi'nin yerine Thiago, Iniesta'nın yerine Keita oyuna girdi.



Almeria'nın maçı buradan çeviremeyeceğine kesin gözle bakılsa da, Barcelona işi sıkı tutmaya baktı ve 62. dakikada altıncı golü attı: Bojan Messi'nin pasını sağ ayağıyla sağ köşeye gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.



Ama henüz hiçbir şey bitmiş değildi. 67. dakikada Messi yine sol ayağıyla ve yine yakın bir mesafeden topu ağlara gönderdi ve iyice yıkılmış Almeria'ya takımının yedinci golünü attı. Bu da Barça'ya yetmedi; Bojan yeniden sahneye çıktı. Yine Messi'nin asistini sağ ayağıyla bu sefer sol köşeye gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 0-8.



Bu sonuçla Barça maç fazlasıyla, 31 puanla liderlik koltuğuna oturmuş oldu. Almeria ise 18. sırada kaldı.