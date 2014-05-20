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Dünya

Barcelona ırkçı çalışanını işten çıkardı

Barcelona'nın müzesinde gişe görevlisi olarak çalışan bir kadının, 3. Lig'deki futbol maçında tribünden siyahi futbolcu Kone'ye maymun taklidi yaptığı anlar kameralara yansıdı

20 Mayıs 2014 09:02

İspanya'da, pazar günü oynanan Llagostera - Racing Santander maçında, Santander'in Afrikalı futbolcusu Kone'ye ırkçı harekette bulunan Barcelona Kulübü çalışanı, işten çıkarıldı.

3. Lig'de mücadele eden Katalonya takımı Llagostera'ya destek vermek için tribünde bulunan bir kadın taraftarın, siyahi futbolcu Kone'ye karşı tribünden yaptığı maymun taklidi kameralara yansıdı.

Söz konusu taraftarın Barcelona Kulübü'nün müzesinde gişe görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkınca, kulüp yönetimi bu kişinin işine son verildiğini duyurdu.

Llagostera Kulübü de ırkçı hareket yapan kadının kulüp üyesi olmadığını ancak bir daha takıma ait tesislere girmesine müsaade edilmeyeceğini ifade edip, gerek duyulması halinde kullanılması için Katalan polisine kadına ait bilgileri verdiğini belirtti.

İspanya'da 27 Nisan'da oynanan Villarreal-Barcelona maçında Barcelonalı futbolcu Dani Alves'e yönelik tribünden atılan muz olayından sonra futbolda ırkçılık konusuna çok daha fazla hassasiyet gösterilmeye başlandı.

 

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