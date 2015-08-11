Barcelona ile Sevilla Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

UEFA Süper Kupa'da devler ligi kupasını kaldıran Katalan ekibi Barcelona ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya geliyor.

Bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak olan mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Damien MacGraith yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi İskoçya'dan Graham Chambers, ilave yardımcı hakemler ise Bobby Madden ve Kevin Clancy olacak.

Katalan ekibi Barcelona, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Juventus'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi finalinde Ukrayna'nın Dnipro takımını 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Arda Turan kafilede

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu Neymar, kabakulak hastalığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncu, Sevilla mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Katalan ekibinin kafilesinde kulübün transfer yasağı nedeniyle forma giyemeyecek olan milli futbolcu Arda Turan ve Aleix Vidal'ın sıra sakatlıkları süren Jordi Alba, Adriano ve Douglas da yer aldı.

Sevilla'da iki eksik

Unai Emery'nin takımı Sevilla'da ise Barcelona ile oynanacak kupa mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. İtalyan oyuncu Ciro Immobile ve Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Pareja, sakatlıkları sebebiyle Süper Kupa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Dinamo Arena kapalı gişe

Karşılaşmanın oynanacağı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki 55 bin kişilik Boris Paichadze Dinamo Arena Stadyumu'nda tüm biletler satıldı. Baştan İspanyollar olmak üzere birçok ülkeden futbolsever Gürcistan'a akın ediyor.

152. randevu

İki ekip oynayacakları karşılaşma ile birlikte 152. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 151 resmi mücadelede Barcelona, 79 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Sevilla ise 38 karşılaşmada gülen taraf oldu. Oynanan 34 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekibin 2006 yılında karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinde Barcelona'yı 3-0 mağlup eden Sevilla, kupayı müzesine taşımıştı.

Messi'den en çok gol Sevilla'ya

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kariyeri boyunca en çok gol attığı takımın Sevilla olması dikkat çekti. Bugüne dek Sevilla'ya karşı 23 karşılaşmada forma giyen Messi, rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Yıldız ismin, Sevilla'nın ardından en çok gol sevinci yaşadığı takım ise Real Madrid.

Kupada İspanyol ekipleri 3. kez karşı karşıya

UEFA Süper Kupa'da bugünkü maç ile birlikte İspanyol ekipleri 3. kez karşı karşıya gelecek. 2006 yılındaki final müsabakasında Barcelona ile Sevilla karşılaşmış ve Sevilla sahadan 3-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü. 2014'te oynanan finalde ise Real Madrid, Sevilla'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.